Kylian Mbappé: "El Mundial Qatar 2022 es mi obsesión"

El delantero francés, quien fue parte del plantel que se consagró en el Mundial 2018, agregó: "Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. Construí toda mi temporada en torno a este Mundial y me preparé a tope tanto física como mentalmente para ganarlo, que es el objetivo que me fijé, aunque todavía está lejos".

A pesar de haber sido elegido por la FIFA como la figura del partido contra Polonia, Mbappé fue cauto y se mostró tranquilo a pesar de recibir este reconocimiento. "El único objetivo es ganar el Mundial", insistió el nacido en París para mostrar que prioriza lo grupal más allá de lo colectivo a pesar de que para varios fanáticos del fútbol, es uno de los mejores jugadores del mundo.

Además, analizó el triunfo de Francia contra Polonia y se mostró satisfecho con la actuación de su equipo, que no dejó dudas con su gran nivel: "No fue un partido fácil. El rival nos lo puso difícil, pero hemos sabido controlar la situación y superar momentos complicados que tuvimos. Estamos felices de continuar la aventura".

Por otro lado, Mbappé fue protagonista de una de las grandes polémicas del Mundial ya que se negó a hablar en conferencia de prensa tras los partidos contra Australia y Dinamarca. El mundo se hizo eco de esa situación y el futbolista para calmar las aguas, declaró: "No tengo nada contra los periodistas. Si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas".

Los impresionantes números de Kylian Mbappé en los Mundiales

Con sus dos goles frente a Polonia, el delantero llegó a nueve tantos en Copas del Mundo y alcanzó un récord: a sus 23 años y 349 días, es el futbolista más joven en alcanzar esa cantidad de anotaciones.

También superó a Messi y Cristiano Ronaldo como el jugador de menos de 24 años más goleador de la historia, con 250 anotaciones en 360 partidos.