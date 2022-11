Bélgica 1-0 Canadá, por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y resumen

El tanto belga fue como un balde de agua fría para los canadienses ya que estaban jugando mejor y tuvieron muchos remates más que los de Roberto Martínez, quien en el segundo tiempo movió el banco para intentar conservar la victoria y liquidar el partido.

Thibaut Courtois Bélgica Thibaut Courtois fue la figura del triunfo de Bélgica contra Canadá. Twitter (@fifaworldcup_es)

Como no podía ser de otra manera, las polémicas no tardaron en llegar porque a Canadá no le cobraron un penal porque el juez de línea invalidó la acción por una inexistente posición adelantada: un jugador de Bélgica pasó la pelota hacia atrás y cuando un delantero canadiense intentó capturarla, se anuló la jugada porque se interpretó que estaba en offside cuando hubo un pisotón a un jugador de los de John Herdman.

Además, hubo otra acción muy polémica ya que el mediocampista Axel Witsen pisó en el área a Richie Laryea, quien se cayó por el impacto contra su pie. Sin embargo el árbitro Janny Sikazwe no sancionó penal a pesar de que el VAR revisó la jugada una y otra vez como es costumbre en este tipo de torneos.

El encuentro fue por el grupo F de la Copa del Mundo que también integran Croacia y Marruecos, que empataron 0 a 0 este miércoles temprano, lo que favoreció a que los belgas sean los únicos punteros en el arranque de la Copa del Mundo.