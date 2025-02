Vacaciones en Brasil 2025: la playa hermosa que es de las más bonitas de Florianópolis

La magia de Lagoinha do Leste se encuentra en su accesibilidad limitada, que la convierte en un destino para turistas aventureros. Solo se puede llegar a pie o en lancha, lo que preserva su encanto intacto y la convierte en uno de los lugares más exclusivos de Florianópolis, ideal para quienes buscan un equilibrio entre desafío físico y belleza costera incomparable.

Lagoinha do Leste El Viajero Libre

Dónde queda Lagoinha do Leste

Lagoinha do Leste se encuentra en la costa sur de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Ubicada a 34 km del centro de la ciudad, esta playa forma parte de un parque municipal que preserva su entorno natural, ofreciendo un destino alejado del turismo tradicional.

Qué puedo hacer en Lagoinha do Leste

Las experiencias en Lagoinha do Leste son ideales para amantes de la naturaleza y la aventura:

Explorar sus 1.200 metros de arena blanca

Disfrutar de una laguna natural

Descubrir la cascada del lugar

Recorrer el bosque autóctono

Practicar surf en las zonas de oleaje más intenso

Realizar caminatas por senderos panorámicos

Fotografiar paisajes naturales únicos

Descansar en un entorno virgen y tranquilo

Observar la fauna y flora local

Cuenta con cuatro kioscos limitados que ofrecen servicios básicos, por lo que se recomienda llevar alimentos y bebidas propias.

Lagoinha do Leste Flickr

Cómo llegar a Lagoinha do Leste

Existen dos formas principales de acceder a Lagoinha do Leste. La primera es a pie, mediante dos senderos: uno de 3 kilómetros desde Praia do Matadeiro, bien señalizado y con vistas panorámicas, y otro más desafiante desde Praia do Pântano do Sul, con tramos empinados y vegetación densa.

La segunda opción es en lancha, con salidas desde Pântano do Sul o Armação, con un trayecto de 15 a 30 minutos y un costo aproximado de 30 dólares por viaje redondo. La mejor temporada para visitarla es entre noviembre y abril, cuando las condiciones climáticas son más favorables.