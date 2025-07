El exprocurador del Tesoro de Mauricio Macri aseguró que el fallo contra YPF "viola leyes"

Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro.

“Es un fallo grave por la decisión de fondo que toma la jueza y por cómo lo hace, que la Argentina entregue el 51% de las acciones que ostenta en el capital accionario de YPF como pago parcial de la sentencia que ella ya ha dictado en contra del país por u$s16.000 millones”, señaló Frías en un primer momento.

En este sentido, entiende que la magistrada "llegó a un punto de hartazgo” en el tema y decidió ir por las acciones de la petrolera nacional porque “no quiere que su sentencia de u$s16.000 no quede incumplida".

Al hablar sobre los argumentos expuestos por Preska describió: “La jueza, básicamente, considera que pueden utilizarse las acciones del Estado que tiene en YPF, que están en una sociedad financiera argentina depositadas, como una forma de pago parcial de su sentencia. Y esto viola muchos principios, leyes americanas y leyes argentinas”.

Loretta Preska Loretta Preska.

“La Ley de Inmunidad Soberana en Estados Unidos impediría utilizar este tipo de activos como un modo de pago, un mecanismo. También hay un principio internacional que se llama International Comity (en español, ‘cortesía’), que es histórico. Este principio es que el Estado americano no puede inmiscuirse en asuntos internos de otro país. En este caso sería la Argentina. ¿Cuál es el asunto interno de nuestro país? La ley de expropiación de YPF, que en uno de sus artículos establece que no se puede disponer del 51% de las acciones sin el consentimiento expreso del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios", ejemplificó el ex procurador del Tesoro en una entrevista con LN+.

Sobre la mencionada legislación local, interpreta Frías, la jueza no desconoce su existencia, pero pide que sea modificada para poder entregar las acciones de YPF como parte de pago.

“El fallo dice, ‘yo conozco esta ley, modifíquela y, si no, haga un acuerdo con los acreedores’. Es muy paradójico esto porque la ley de expropiación ha sido la causa por la que se dictó la sentencia. Y ahora está pidiendo que se viole la ley de expropiación para cumplir su sentencia. Entonces, se viola la ley de inmunidad soberana y el principio de International Comity de no inmiscuirse en asuntos ajenos. Esto pone a la Argentina en una disyuntiva grave”, advirtió Saravia Frías.

Caso YPF: la estrategia de defensa

El exfuncionario macrista mostró su postura en relación a la defensa que llevaría a cabo en caso de ser abogado en la causa: “El fallo de Preska está apelado y debe decidirse. Hay una gran posibilidad, técnicamente hablando, de que el monto de la sentencia se reduzca porque para calcular el monto, la jueza tomó en consideración el tipo de cambio aplicable en la fecha de incumplimiento (2012) y el aplicable (2023)”.

Luego sumó: “Hay otros argumentos para hacer reducir el monto de la sentencia. Y los argumentos técnicos hay que sumarle esta relevancia política para que ingrese en un sistema de toma de decisiones acelerado con la importancia que tiene”.

Por otro lado, aventuró el accionar del Gobierno nacional: “En el fallo se le está pidiendo al Estado que incumpla una ley del Congreso. Por lo menos tiene que haber una declaración conjunta firmada para apoyar la necesidad de no violar una ley. No puede una jueza americana pedirle al Estado argentino que cambie su ley o que se siente a negociar. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un Estado extranjero y esto no puede pasar”.