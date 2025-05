¿Siesta sí o siesta no? El mejor consejo para tener un buen rendimiento en running

Lo primero que advierten los expertos es que la siesta puede resultar útil cuando se hace día por medio o tres veces a la semana, pero de ninguna manera reemplaza una buena noche de sueño. Es decir, debe ser un recurso excepcional para descansar un poco más, pero no una necesidad constante.

La principal ventaja de la siesta es que activa el sistema parasimpático, la parte del sistema nervioso que se encarga de funciones involuntarias como la digestión, la frecuencia cardíaca y la respiración. Como resultado, promueve la relajación y el descanso y funciona como un "botón de reseteo" del cuerpo.

RUNNING FREEPIK

¿Es beneficiosa la siesta para el running?

La siesta es una herramienta beneficiosa para que los atletas que se dedican al running mejoren su rendimiento. Al bajar la energía y reducir el estrés, disminuye la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca, relaja los músculos e incrementa el almacenamiento energético.

También contribuye a la rutina de ejercicios porque puede reducir el aletargamiento, mejorar la lucidez mental y acelerar el tiempo de reacción, además de disminuir el índice de esfuerzo percibido y mejorar la resistencia, lo que ayuda a optimizar el rendimiento durante una carrera.

Según expertos, si el entrenamiento está planificado durante la tarde o la noche, el mejor horario para dormir la siesta es entre las 13 y las 16. Esta franja se alinea con el descenso circadiano de alerta que todas las personas tienen en la tarde y no afecta la habilidad de quedarse dormido por la noche.

Un estudio publicado en The Journal of Biological and Medical Rhythm señaló que lo más beneficioso para el entrenamiento es una siesta de 25 minutos que termina entre dos y tres horas antes de la sesión. Esta ventana permite que el aletargamiento vaya desapareciendo y el cuerpo esté alerta antes de correr.