Gimena Accardi y sus primeras fotos alejada de Nico Vázquez: su día a día desde España

Alejada de lo mediático que terminó su relación con Vázquez, compartió con sus fanáticos cómo vive sus primeros días en soltería. La primera foto que agregó a sus redes fue la de una calle céntrica de la ciudad, donde destacó los edificios históricos y patrimoniales.

Gime Accardi Instagram Madrid

También mostró el restaurante al que acudió, que se puede ver una de la barra con los diferentes tragos de fondo, en otra publicó una selfie frente a un espejo con un estilo súper relajado por el calor que azota la ciudad europea.

Por último, dejo entrever que se sentó en la terraza del mismo lugar gastronómico y bebió una copa de vino blanco acompañada de la lectura de un libro, un restaurant que da una vista a la ciudad de la capital madrileña sobre la avenida principal.

Gime Accardi Instagram Madrid (1)

Yanina Latorre reveló la verdad de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: "Pocas veces escuché..."

La separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sorprendió al mundo del espectáculo y dejó un sinfín de teorías sobre los motivos de la ruptura. Por eso, el actor habló con la periodista Yanina Latorre y le contó todos los detalles de la situación actual, ya con ambos separados.

En su programa, Sálvese quien pueda, Latorre contó que el actor “está destrozado” y que su vida actualmente “es un infierno”. Según lo que él mismo contó, la crisis lleva más de un año y durante ese tiempo intentaron recomponer la relación de diversas maneras.

Gimena Accardi y Nico Vázquez Redes sociales

El actor indicó que no hubo engaños ni terceros involucrados, sino que simplemente desencuentros. “Para mí ella lo dejó a él. Tengo un dato que me hace creer eso, o que ella estaba más en otra cosa, pero no habló de otra cosa sexual”.

“Me dijo que no puede dormir, que le cuesta hacer las funciones. Que está roto por dentro. Me habló como si fuéramos amigos. No me debe explicaciones, pero me dijo que la vida es un infierno”, indicó la conductora.