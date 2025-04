Carlos Belloso: "Si no hay derechos la democracia se atrofia"

El actor criticó los ataques de Javier Milei a los artistas que no piensan como él. "Nadie tiene que padecer las consecuencias de decir lo que piensa", aseguró.

Belloso apuntó directo al Presidente, de quien dijo que tiene un "ensañamiento que no controla" y que "no cree que es presidente, sino que se siente que está en cuatro paredes, no tiene claro que tiene una investidura". Y agregó: "La investidura merece respeto y el soberano que es el pueblo también".