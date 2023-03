Eduardo Valdés propuso que el Congreso rechace los dichos de Sturzenegger sobre C5N

El proyecto de Valdés hace referencia a la columna de opinión titulada "¿Es posible cerrar la grieta?", donde Sturzenegger relata que en el año 2015, previo a las elecciones presidenciales, compartió una cena con Roberto Dromi, ex funcionario menemista y estratega del proceso de privatizaciones estatales durante los años 90. Entre las recomendaciones de Dromi sobre lo que debía hacer la nueva administración la principal era expropiar C5N e intervenir los hoteles de Cristina Kirchner.

Valdés señala en los fundamentos de su proyecto que "al leer el conjunto de la nota puede apreciarse nítidamente que el autor comenzó tomando relativa distancia de la idea, sin hacerla propia, pero inmediatamente pasó a enumerar ejemplos que sirvieran de apoyo para justificar su aplicación, tanto en el pasado como, peor aún, en un futuro".

0521-D-2023.pdf

La vicepresidenta también se había referido a esta publicación durante la distinción que recibieron Estela Carlotto junto a distintos miembros de organismos de DD.HH esta semana en el Senado.

“Me sorprendió que no fue algo que se le escapó. Lo escribió, lo pensó y luego lo publicó. No le movió a nadie el amperímetro, no hubo denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos acostumbrados a escuchar”, señaló.