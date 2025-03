Un banco suizo prevé que el FMI le prestará u$s20.000 millones a Argentina

La cifra que menciona UBS es casi el doble del monto que se especulaba en el mercado local, según distintos informes de brokers y bancos elaborados en las últimas semanas, que esperan que el acuerdo se firme entre marzo y abril y que incluya desembolsos cercanos a los US$11.000 millones.

También creen que al menos el 30% del nuevo paquete estará disponible para Argentina este año, tomando las experiencias de Ecuador en 2024 y 2020, así como de Argentina en 2022, donde entre el 20% y el 30% de los fondos se concentraron anticipadamente.

"Nuestro optimismo surge del elogio del FMI a la consolidación fiscal y las reformas del lado de la oferta de Argentina. También creemos que los funcionarios argentinos pueden abordar los desacuerdos en materia de política cambiaria mejorando los esfuerzos de consolidación fiscal e implementando reformas estructurales adicionales, como los planes de Milei para simplificar el código tributario", puntualizó UBS.

El nuevo programa estaría diseñado para cubrir tanto pagos de capital como intereses que Argentina debe afrontar hasta 2028, lo que daría un alivio a las tensiones cambiarias y la necesidad de ir negociando todo el tiempo un roll over con el organismo.

Acuerdo con el FMI: el Gobierno pedirá la autorización al Congreso sin brindar detalles técnicos

El Gobierno buscará el apoyo del Congreso para un nuevo programa de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional pero no brindará los detalles técnicos del entendimiento, así como tampoco las condiciones ni el monto a desembolsar de parte del organismo internacional.

Así lo confirmó el periodista Julián Guarino, en Mesa de Periodistas, la sección estrella del programa Minuto Uno, donde brindó detalles de la estrategia gubernamental para el apoyo legislativo al nuevo acuerdo con el FMI. "Algunas fuentes del Gobierno te querían vender que el acuerdo ya estaba cerrado. Luego, que le van a inyectar entre u$s7.000 y u$s10.000 millones al Gobierno y además no le van a pedir condiciones. Lo van a dejar actuar al ministro de Economía por motus propio".

Además, agregó: "Eso no terminó verificándose. Después la versión que surgió fue 'vamos a mandar el proyecto al Congreso para que nos autorice a cerrar el acuerdo del FMI pero no le vamos a adosar un memo, un apéndice con las características del acuerdo'".

La no presentación de las características del entendimiento se escuda en la "Ley Guzmán", que no determina taxativamente que tienen que estar las condiciones. Sin embargo, el Gobierno todavía no consiguió un pronunciamiento del FMI que oficialice un acuerdo preliminar en los aspectos centrales del nuevo acuerdo.