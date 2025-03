Acuerdo con el FMI: el Gobierno pedirá la autorización al Congreso sin brindar detalles técnicos

El Gobierno buscará el apoyo del Congreso para un nuevo programa de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional pero no brindará los detalles técnicos del entendimiento , así como tampoco las condiciones ni el monto a desembolsar de parte del organismo internacional.

Así lo confirmó el periodista Julián Guarino , en Mesa de Periodistas, la sección estrella del programa Minuto Uno, donde brindó detalles de la estrategia gubernamental para el apoyo legislativo al nuevo acuerdo con el FMI. "Algunas fuentes del Gobierno te querían vender que el acuerdo ya estaba cerrado. Luego, que le van a inyectar entre u$s7.000 y u$s10.000 millones al Gobierno y además no le van a pedir condiciones. Lo van a dejar actuar al ministro de Economía por motus propio".

Además, agregó: "Eso no terminó verificándose. Después la versión que surgió fue 'vamos a mandar el proyecto al Congreso para que nos autorice a cerrar el acuerdo del FMI pero no le vamos a adosar un memo, un apéndice con las características del acuerdo'".

La no presentación de las características del entendimiento se escuda en la "Ley Guzmán", que no determina taxativamente que tienen que estar las condiciones. Sin embargo, el Gobierno todavía no consiguió un pronunciamiento del FMI que oficialice un acuerdo preliminar en los aspectos centrales del nuevo acuerdo.

Cabe recordar, que el mandatario había anticipado ante la Asamblea Legislativa que el Poder Ejecutivo tendría cerrado un acuerdo con los funcionarios del FMI que dé paso a un programa financiero nuevo que incluya desembolsos adicionales, es decir, un aumento en el nivel de endeudamiento con ese organismo.

Javier Milei reconoció qué el acuerdo con el FMI debe pasar por el Congreso por la "Ley Guzmán"

El presidente Javier MIlei dio detalles del nuevo acuerdo que su gobierno busca alcanzar con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que tomó Luis Caputo en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri y explicó por qué el mismo debe ser aprobado por el Congreso.

En una entrevista con La Nación + el mandatario explicó que lo que el Gobierno está negociando es un nuevo préstamo que implica el ingreso de fondos fresco al Tesoro que serán utilizados para cancelar deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central.

Luego puntualizó: "Nosotros esos fondos que recibimos los vamos a utilizar para pagarle la deuda, parte de la deuda que tenemos con el Banco Central, que el Tesoro tiene con el Banco Central. De esa manera, el activo del Banco Central se fortalece, y dada la base monetaria y dados los pasivos monetarios, el patrimonio neto del Banco Central mejora. Eso hace que el nivel de precios de largo plazo caiga y por ende la tasa de inflación subyacente que tiene la economía caiga. Es decir, es una forma de terminar con el problema de la inflación en Argentina".

Consultado sobre los plazos del acuerdo, MIlei señaló que en los próximos días estarán enviando el programa al Congreso y después vendrá la aprobación del board y una vez que esté eso llegan los fondos. Luego desmintió que la decisión de enviar el acuerdo al palacio legislativo haya sido una exigencia del FMI sino que se trata de cumplir con la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionada en 2021. “Eso tiene que ver con nuestro sistema jurídico: desde que Guzmán puso esa Ley hay que hacerlo.