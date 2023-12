La preocupación de los pasajeros ante un posible aumento del boleto de colectivo

“No me alcanzaría. Si hay trabajo y si me pagan bien, no vamos a pasar necesidades”, afirmó con suma preocupación una de las pasajeras a Turno Mañana.

La central empresaria pidió que se aplique "una tarifa unificada" en todo el país que "se estime en $550, contrastando con los actuales $60 en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los $250 en las provincias, una cifra lejos del punto de equilibrio".

En caso de no regularizar la situación, las empresas amenazaron con realizar una medida de fuerza, incluyendo paros progresivos en el interior que afectarían a más de 10 millones de personas.

Algunos usuarios reconocieron que utilizan al menos 4 transportes por día para llegar y volver de su trabajo, lo que significaría que por día se gastarían $2200 y $11000 a la semana, cerrando un monto mensual que rondaría los $50000 por persona.

Si bien hay quienes pueden negociar con sus empleadores la posibilidad de adquirir viáticos para aliviar el bolsillo, la mayoría de los usuarios reconoce que no podría afrontar el gasto.