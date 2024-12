El Grupos de los Seis, a favor del acuerdo entre Unión Europea y Mercosur

Los empresarios que acompañan la gestión del presidente Javier Milei celebraron el acuerdo histórico entre ambos bloques y expresaron: "El acuerdo no solo abre posibilidades concretas de integrar 31 países y un mercado de más de 700 millones de consumidores, productores, proveedores de servicios e inversores, sino también de vincular nuestras cadenas de valor de modo previsible y estable".

Además, consideraron que "el acuerdo es también un impulso inmejorable para que el Mercosur trabaje firmemente en mejorar su oferta exportable de cara a un nuevo mercado en materia de energía, productos alimenticios, derivados de minería, textiles y demás, así como habilita las oportunidades al sector privado local de incorporar tecnologías europeas que permitan avanzar en el proceso de digitalización e industria 4.0 de la producción, para mejorar su capacidad competitiva".

Por último, finalizaron: "En suma, Argentina en particular y el Mercosur en general tienen una gran oportunidad de convertirse en proveedores globales necesarios y confiables, y ganar espacio de mercado con acuerdos preferenciales, por sobre estrategias unilaterales que no garantizan beneficios recíprocos".

Cabe destacar, el G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

union europea

El Mercosur anunció un "acuerdo histórico" de libre comercio con la Unión Europea

El Mercosur celebró en Montevideo su 65ª cumbre en la que concretó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que ambas partes calificaron como "histórico". Participaron de la firma los presidentes Luis Lacalle Pou (Uruguay), Lula da Silva (Brasil), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei, junto a la titular de la UE, Ursula von der Leyen.

Además estuvo presente el mandatario boliviano, Luis Arce, cuyo país está en la etapa final de adhesión plena. La cumbre se llevó a cabo en la sede del bloque en el Parque Rodó, frente al Río de la Plata

En la conferencia de prensa de cierre de la cumbre, Lacalle Pou confirmó que se selló el acuerdo con la Unión Europea y consideró que "no es una solución porque no hay soluciones mágicas, no hay burócratas ni gobiernos que firmen la prosperidad, pero es una oportunidad".

"Es importantísimo que el mundo se nos abra", destacó Lacalle Pou, quien luego apuntó: "Estará en cada uno de nosotros la velocidad que le demos a este acuerdo, cada uno en nuestros países y la Unión Europea como tal para que esto vaya avanzando".