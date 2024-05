Crisis energética: se liberarán los cortes de gas a industrias y estaciones de GNC

La información fue confirmada por el propio secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la red social X.

"Para llevarle tranquilidad a todos los argentinos: se liberarán totalmente los cortes a industrias y estaciones de GNC firme a partir de las 00 horas", publicó.

"Informamos esta mañana que la situación se iba a normalizar a lo largo del día y a partir del jueves no habrá faltantes", añadió el funcionario.

secretario de Energía

La fuerte demanda de gas que hubo en toda la Argentina en la última semana impulsada por la ola polar empujó al Gobierno a tomar la decisión de interrumpir la provisión del servicio al sector industrial y a las estaciones de GNC.

La situación generó un estrés energético. Algunos especialistas señalan que hubo mala praxis por parte de la Casa Rosada, ya que por el freno a la obra pública, el Gobierno se ahorró de pagar u$s40 millones para terminar de construir las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner, aunque ahora deberá desembolsar u$s500 millones en la compra de 12 cargamentos de fueloil y gasoil para poder hacer frente al mayor consumo de gas.

Se trata de una licitación de urgencia realizada por Cammesa. Esos combustibles líquidos se utilizan en las termoeléctricas para convertirlos en electricidad. En total serían unos 30 barcos para todo el invierno.

La insólita justificación del Gobierno ante la crisis de gas: "Es un otoño atípico"

En medio de la crisis energética que obligó el corte del suministro en estaciones e industrias, el Gobierno justificó esta situación por el "otoño atípico". El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que si las últimas semanas no hubieran sido tan frías no habría faltante de GNC. Además, dijo que se están haciendo los esfuerzos para que no haya faltantes durante el invierno.

El vocero presidencial informó que a partir de las 9 de la mañana comenzó la descarga de gas desde un buque de la empresa brasileña Petrobras. Por lo que adelantaron que el servicio y la distribución se podría normalizar para primeras horas de la noche.

Manuel Adorni Conferencia de prensa 13 mayo 2024

Ante la consulta de un periodista sobre la falta de previsión del Gobierno y sobre las causas que generaron esta situación: si fue por el frío que se anticipó o hubo problema por la carta de crédito que emitieron: "Efectivamente hubo un problema con la carta de crédito, el viernes emitimos el pago y efectivamente hubo un rechazo por parte de la empresa. Tema que se terminó solucionando y por eso hoy a las nueve de la mañana comenzó la descarga del combustible", explicó.

Eso no es todo sino que también Adorni remarcó que "estamos en el invierno más crudo de los últimos 44 años" por lo que "el consumo se incrementó un 55%, pasó de 44 millones de metros cúbicos a cerca de 70 de metros cúbicos aproximadamente".

Además señaló que "lo que hace que tamaño aumento de demanda de manera repentina efectivamente tengas algún problema en esta distribución. Es muy difícil saber en términos de demanda y distribución que es lo que nos depara en invierno. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto no ocurra".

En esa línea volvió a resaltar que se espera un "invierno atípico con temperaturas atípicas y record de frío en estas épocas desde el año 1980. Detrás de este primer barco, hay otra decena de barcos que van a colaborar con que no haya faltante de gas ni ahora ni más adelante".