En cuanto a su evolución neurológica, Oliveras presenta “períodos de respuesta motora y apertura ocular, tanto espontánea como a la orden, de manera similar a los días previos”. De esta manera, se continúa avanzando en el proceso de desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica, “con períodos de respiración espontánea cada vez más prolongados”, detallaron.

Al mismo tiempo, señalaron que la deportista permanece bajo seguimiento permanente por parte del equipo médico de la Unidad de Terapia Intensiva. “A pesar de la evolución favorable, el pronóstico de Oliveras continúa siendo reservado”, agregaron el informe.

El miércoles 16 de junio, la jujeña fue operada de urgencia para realizarle una craniectomía descompresiva, una intervención que busca aliviar la presión en el cerebro producto del ACV isquémico que sufrió el lunes 13 del corriente mes.

Tigresa Acuña sobre Locomotora Oliveras: “Es inexplicable que esté al borde de la muerte”

La exboxeadora formoseña Marcela "Tigresa" Acuña se quebró al recordar su rivalidad con Alejandra "Locomotora" Oliveras y dejó en claro su sorpresa luego de enterarse del complicado estado de salud de la jujeña, incluso con énfasis en que se trata de "una persona tan joven, con tanta fortaleza, con tanta vida".

Luego de 10 días desde lo que fue el ACV isquémico de Locomotora Oliveras, la Tigresa Acuña rompió el silencio con el programa radial Super Deportivo en Radio Villa Trinidad. "Me lo tomé muy, pero muy mal. Cuando caí, me puse realmente muy mal porque no puedo entender cómo una persona tan joven, con tanta fortaleza, con tanta vida, con tanta salud, esté prácticamente al borde de la muerte de un día para el otro, es algo inexplicable", expresó.

Locomotora Oliveras

Al recordar su enfrentamiento, señaló: "A partir de ese momento cada una forjó su camino por lugares diferentes, pero siempre, siempre, llevando bien en alto el boxeo femenino. El año pasado nos encontramos nuevamente, dimos vuelta la página y ahí empezó otra clase de relación. No te puedo decir que soy una amiga íntima, pero hemos tenido un par charlas".