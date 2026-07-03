Arrancan los octavos de final del Mundial 2026: qué partidos se juegan este sábado y dónde verlos

El Mundial 2026 comenzará este sábado 4 de julio la disputa de los octavos de final con dos atractivos encuentros que abrirán la nueva instancia eliminatoria. Canadá y Marruecos protagonizarán el primer cruce de la jornada, mientras que Paraguay buscará dar otro golpe frente a Francia en el cierre del día.
La actividad comenzará en Houston, donde Canadá intentará aprovechar el envión de jugar como uno de los países anfitriones luego de eliminar por 1-0 a Sudáfrica en los 16avos de final. Enfrente estará Marruecos, que volvió a demostrar su fortaleza competitiva tras dejar en el camino a Países Bajos en una definición por penales.
Kylian Mbappé es figura de Francia y enfrentará a Paraguay este sábado.
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Más tarde será el turno de Paraguay y Francia, en un duelo que enfrentará a una de las grandes revelaciones del certamen con uno de los máximos candidatos al título. La Albirroja de Gustavo Alfaro llega fortalecida tras eliminar a Alemania por penales, mientras que el conjunto francés avanzó con autoridad luego de golear 3-0 a Suecia.
Los vencedores de ambos compromisos se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026, por lo que la primera jornada de octavos comenzará a definir el camino de los aspirantes al título en una etapa en la que ya no habrá margen de error para ninguna de las selecciones.