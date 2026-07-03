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4 de julio de 2026 Inicio

Arrancan los octavos de final del Mundial 2026: qué partidos se juegan este sábado y dónde verlos

Después de varios sustos y sorpresas en los 16avos de final, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá entra en una nueva etapa de definiciones. La agenda completa de este sábado y dónde ver las transmisiones.

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Paraguay enfrenta a Francia en busca del batacazo.

Paraguay enfrenta a Francia en busca del batacazo.

El Mundial 2026 comenzará este sábado 4 de julio la disputa de los octavos de final con dos atractivos encuentros que abrirán la nueva instancia eliminatoria. Canadá y Marruecos protagonizarán el primer cruce de la jornada, mientras que Paraguay buscará dar otro golpe frente a Francia en el cierre del día.

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La actividad comenzará en Houston, donde Canadá intentará aprovechar el envión de jugar como uno de los países anfitriones luego de eliminar por 1-0 a Sudáfrica en los 16avos de final. Enfrente estará Marruecos, que volvió a demostrar su fortaleza competitiva tras dejar en el camino a Países Bajos en una definición por penales.

Kylian Mbappé es figura de Francia y enfrentará a Paraguay este sábado.

Kylian Mbappé es figura de Francia y enfrentará a Paraguay este sábado.

Más tarde será el turno de Paraguay y Francia, en un duelo que enfrentará a una de las grandes revelaciones del certamen con uno de los máximos candidatos al título. La Albirroja de Gustavo Alfaro llega fortalecida tras eliminar a Alemania por penales, mientras que el conjunto francés avanzó con autoridad luego de golear 3-0 a Suecia.

Los vencedores de ambos compromisos se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026, por lo que la primera jornada de octavos comenzará a definir el camino de los aspirantes al título en una etapa en la que ya no habrá margen de error para ninguna de las selecciones.

Dónde ver los partidos de los octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs. Marruecos

  • Hora: 14:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Houston Stadium
  • Televisión: DSports

Paraguay vs. Francia

  • Hora: 18:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Philadelphia Stadium
  • Televisión: TyC Sports y DSports

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