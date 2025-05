Marchesín le respondió a Miglore y lo fulminó: "Comerse un gol fue lo que hizo él contra Fluminense"

“Es toda de él. Preguntáselo al arquero. Automáticamente uno se da cuenta cuándo podría haber hecho algo más. Aunque la pelota entre al ángulo, vos te tenés que tirar igual. No le daba el sol en la cara, no tiene esa excusa. Tranquilamente la podía sacar”, declaró el ex Racing y San Lorenzo sobre el tiro libre del juvenil del Millonario que abrió el marcador de lo que terminó siendo el 2 a 1 en el Monumental.