Leandro Paredes fue presentado como jugador de Boca: "Es uno de los días más importantes de mi vida"

Tras la introducción del presidente Juan Román Riquelme , Paredes quedó dispuesto a una conferencia de prensa y respondió todo sobre su vuelta a Boca. En un primer lugar, reveló: " Las sensaciones son increíbles . Como dije el día que me tuve que ir, mi deseo era volver bien, en una edad en la que me siento muy bien futbolísticamente . Maduré muchísimo y ojalá que pueda ponerme bien rápido para dar una mano ".

Con respecto a la cantidad de gente que fue a La Bombonera, confesó: "Me daba un poco de miedo el saber si iba a venir gente, recién ahora caigo. La gente está loca por llenar un estadio para recibirme". Así, hizo referencia a las imágenes que pudieron vivir Carlos Tévez y Edinson Cavani en los últimos años.

Bombonera llena presentación Paredes Boca La Bombonera se llenó para recibir a Paredes. Redes sociales

Al hablar sobre las razones que lo llevaron a volver, el ex-Roma contó: "La familia es lo más importante para que esté hoy acá, cuando dije de la posibilidad de volver, no lo dudaron. Se me hace difícil no emocionarme, el sueño era volver y conseguir cosas importantes. Es fácil decir la Libertadores, pero hay que ir paso a paso y conseguir la mayor cantidad de títulos posibles".

Luego, le preguntaron en qué lugar posiciona su vuelta a Boca en su carrera y señaló: "Seguramente es uno de los días más importantes de mi vida. Volver a casa es algo que soñé desde el primer día y sin dudas que es un día increíble y espero disfrutar mucho". Así, no quiso ordenar los éxitos de su carrera tras haber ganado el Mundial 2022.

Vinculado a su debut en el fútbol argentino, confesó: "Vengo de vacaciones, así que voy a tener que ponerme bien. Hablé con los profes y vamos a ver cómo estoy día a día. No te voy a dar una fecha porque no lo sé, lo iremos hablando con el entrenador". De esta manera, descartó que pueda estar presente ante Argentinos Juniors el domingo 13 de julio.

paredes roma Paredes se despidió de Roma en mayo y jugó por última vez el 10 de junio en el empate ante Colombia. Redes sociales

Al recordarle la icónica frase de Riquelme sobre que La Bombonera es el patio de su casa, Paredes bromeó: "Me lo va a prestar estos 3 años para jugar un rato. Para mí era un sueño jugar en este estadio, con esta camiseta, y poder hacerlo este tiempo lo voy a disfrutar al máximo". De esta forma sutil, adelantó que firmó hasta diciembre de 2028.

Vinculado al número que utilizará, reveló: "Hablé con Rodrigo (Battaglia), él fue el primero que me escribió en enero cuando estaba la posibilidad de volver. Me dijo que iba a agarrar esa camiseta y me dijo que me la daba si yo volvía. Aprovecho para agradecer el gesto". Así, confirmó que podrá portar la dorsal 5 que lo acompañó en la Selección argentina.

Para finalizar, habló sobre su posición y de la chance de llevar la cinta: "Eso lo va a decidir el entrenador. Yo me adaptaré a lo que me pida. De muy chico soñé con eso, me encantaría ser capitán de este club". Tras esto, recibió la camiseta de manos de Riquelme y salió a La Bombonera para disfrutar con la hinchada.

Embed - "SOÑABA CON VOLVER DESDE QUE ME FUI": LEANDRO PAREDES | CONFERENCIA COMPLETA

Paredes se refirió a su futuro en la Selección argentina

Al regresar como vigente campeón del mundo, la temática Selección argentina estuvo muy presente en la conferencia de prensa y Paredes habló de varios aspectos, como su futuro en la "Scaloneta" y una posible llegada de Paulo Dybala a Boca.

Justamente esto último fue lo primero que le consultaron en la conferencia, ante lo que señaló: "De gustar, me encantaría por la clase de jugador que es, porque sé que para él también sería un sueño, pero obviamente no me meto en las decisiones de los demás. Si le tocara venir, bienvenido sea". Con estas palabras, decidió no ponerle presión al ex-Juventus.

Con respecto a los recibimientos que recibirán Ángel Di María y él en el fútbol argentino, admitió: "Va a ser difícil que en otros estadios nos ovacionen porque vestimos otra camiseta, pero tratar de disfrutar de Boca, del fútbol argentino y estar otra vez en casa".

Di María llegada a Rosario Central Ángel Di María fue el primer campeón del mundo en volver en este mercado de pases. Prensa Rosario Central

Además, mencionó su cábala habitual de la previa de los partidos: "No creo que repita lo de los caramelos, es algo que hacemos en la Selección con Rodri (De Paul). Lo haré en el vestuario". Así, cortó el rumor de raíz y evidenció que eso es algo único de la Scaloneta.

En último lugar, confirmó un diálogo previo con Lionel Scaloni: "Hablé con el entrenador, fue muy claro conmigo. A él le importa poco dónde juegue, solo quiere que juegue y eso fue un plus más para tomar esta decisión". De esta manera, contó con el visto bueno del entrenador de la Selección argentina.