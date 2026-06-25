Juega para Suiza en el Mundial 2026, su madre es de Sudamérica y tiene historia en otro país europeo: de quién se trata Un jugador con mezcla de nacionalidades y raíces familiares entre Europa y Sudamérica, que terminó eligiendo representar a Suiza. Por Agregar C5N en









Tiene raíces sudamericanas pero juega para una selección europea ¿Quién es?

En el Mundial 2026 abundan los casos de jugadores que representan países distintos a los de su nacimiento, aunque también hay excepciones.

Este jugador nació en Suiza, pero tiene raíces familiares en Sudamérica y Europa.

Su carrera de clubes se desarrolló en varias ligas europeas, incluyendo Alemania, Italia, Países Bajos y España.

A nivel internacional eligió Suiza, con la que jugó desde juveniles, ganó el Mundial Sub-17 y superó los 140 partidos. En lo que va del Mundial 2026 fue muy común ver historias de futbolistas que no representan a su país de nacimiento, sino a selecciones vinculadas a sus raíces familiares. Sin embargo, el caso de Ricardo Rodríguez es el inverso: el defensor juega para Suiza, su país de nacimiento y formación, aunque su historia familiar conecta a Sudamérica con el Viejo Continente.

El nombre completo del futbolista es Ricardo Iván Rodríguez Araya, lo que evidencia sus raíces hispanohablantes y la historia familiar que lo acompaña desde su nacimiento. Aunque nació y creció en Suiza, su identidad también está marcada por el origen de sus padres, lo que explica su fuerte vínculo con la cultura hispana.

Ricardo Rodríguez, emblema de la Selección Suiza. Redes sociales Su padre, José Manuel Rodríguez, es un español nacido en Galicia que emigró a Suiza en busca de mejores oportunidades laborales, mientras que su madre, Marcela Araya, proviene de Chile. Esa combinación de orígenes convirtió a Rodríguez en un símbolo de la mezcla cultural, algo que el propio futbolista ha reconocido con orgullo a lo largo de su carrera, llegando incluso a lucir durante años las banderas de España y Chile bordadas en sus botines.

Cuál es la historia de Ricardo Rodríguez, el jugador de Suiza en el Mundial 2026 Dio sus primeros pasos en el FC Zúrich de su ciudad natal. Tras tres temporadas ahí fue transferido al Wolfsburgo de Alemania, donde se consolidó como lateral izquierdo y empezó a ganar protagonismo en el fútbol europeo gracias a su rendimiento. Ese nivel le permitió dar el salto a clubes de distintas ligas del continente, pasando por el AC Milan en Italia, el PSV Eindhoven de Países Bajos y luego el Torino, también del fútbol italiano. En 2024, sumó un nuevo capítulo a su carrera al incorporarse al Real Betis Balompié, donde juega actualmente.

Su paso por el Milan, uno de los clubes mas importantes de Italia. Redes sociales Ricardo Rodríguez cuenta con la doble nacionalidad suiza y chilena, lo que le brindó distintas alternativas a la hora de elegir selección en su carrera internacional. A esto se suma que, por la ascendencia española de su padre, también tenía la posibilidad de representar a España. Sin embargo, el defensor siempre se mantuvo ligado a Suiza, país con el que recorrió todas las categorías juveniles y con el que se consagró campeón del mundo Sub-17 en 2009.

Tras conquistar ese torneo, Rodríguez dejó abierta la posibilidad de representar tanto a España como a Chile por sus raíces familiares, aunque en ambos casos no llegó a concretarse un interés formal. El propio futbolista reconoció que incluso le habría gustado jugar para alguna de esas selecciones, pero finalmente solo Suiza mostró un interés real por convocarlo, lo que terminó definiendo su carrera internacional. Disputó el partido de octavos de final del Mundial 2014 contra Argentina. FIFA De esta manera, pese a las opciones que le ofrecían sus orígenes, Ricardo Rodríguez eligió y consolidó su trayectoria con la Selección Suiza. Actualmente es el segundo jugador con más partidos en la historia del conjunto helvético con 141 y se encuentra disputando su cuarta Copa del Mundo.