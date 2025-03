Fue campeón mundial y su vida dio un giro: terminó buscando trabajo por LinkedIn.

Llegó a la cima tras salir campeón del mundo con la Selección de Italia. En su carrera acumuló casi 400 partidos jugados en la Serie A. Pero lastimosamente en sus últimos años, se quedó sin club y tuvo que buscar equipo nada más y nada menos que por LinkedIn.

La búsqueda de trabajo de Cristian Zaccardo

El equipo en el que jugó este campeón del mundo fue el Vicenza de Italia, con el que descendió la temporada pasada a la tercera división italiana. Tras ese torneo se convirtió en agente libre y comenzó su búsqueda activa de equipo.

El defensor, que en ese momento tenía 35 años, se había desvinculado del Vicenza tras jugar la temporada 2016/2017 en la Serie B. Al no tener ofertas ni tampoco representante, se volcó a las redes sociales para buscar un nuevo destino.

Cristian Zaccardo GOOGLE

En su perfil profesional se puede ver en detalle su descripción donde menciona lo siguiente: "Cancelé el contrato que me vinculaba con el Vicenza hasta junio de 2018", "Todavía estoy bien físicamente y podría jugar dos años más al más alto nivel... quién me toma para hacer un acuerdo... futbolista profesional, serio y fuerte". En su biografía también destaca el título de la Bundesliga que ganó con el Wolfsburgo en 2009 y el campeonato europeo sub 21 con Italia en 2004.