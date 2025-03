Es hincha de Independiente, jugó en la Selección argentina, está en Europa y se burló de Gustavo Costas

La polémica se originó en la cena por el 122 aniversario de Racing que se realizó el martes 25 de marzo. "Me dio mucha lástima no haber llenado la cancha contra Huracán ni contra Santamarina. Parece que estamos sufriendo. Y al contrario. No nos damos cuenta, mucha gente no se da cuenta… Hay mucho pelotudo que no se da cuenta de lo que lograron los jugadores", afirmó Costas en su discurso.