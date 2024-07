Lanzamiento confirmado: la renovación de Amarok ya tiene fecha de estreno

Mientras a nivel global se encaró el lanzamiento de una nueva generación de Amarok, la filial local de Volkswagen tomó la decisión de apostar por un restyling, es decir sobre la base de la actual camioneta performarle mejoras y cambios al producto. Por el momento a nivel equipamiento no tenemos información oficial, aunque pensamos que, a nivel mecánico, suspensión y tracción no debería haber cambios, ya que los primeros dos son de los puntos fuertes de la actual Amarok, el motor V6 y su confort de marcha. Con respecto a la tracción, la marca alemana cuenta con el sistema 4Motion que decide de manera automática cuando transitar en modo 4x4 y es algo que no va a cambiar en este producto.