Insólito: lanzaron un SUV, pero tuvieron que cambiarle su "polémico" nombre

Sin embargo, a los días de lanzarlo se generó una polémica que los popes de la marca no calcularon. El problema radica en que el producto lleva una referencia a Italia en su nombre pero se fabrica en Polonia y eso al gobierno italiano no le gustó.

El ministro de Industria y Empresas del gobierno italiano, Adolfo Urso, salió al cruce de la marca con un claro mensaje: "Un automóvil llamado Milano no puede producirse en Polonia. Está prohibido por la ley italiana". Urso se refiere a una ley promulgada en el año 2003 por el parlamento italiano que dice que un producto o servicio no puede engañar al consumidor con su denominación y que si un vehículo se llama Milano debería ser producido en Italia y no en Polonia.

alfa-romeo-milano1.jpg La silueta del modelo es un SUV compacto.

Rápida de reflejos y para evitar mayores problemas, a los 4 días de su lanzamiento, la marca tomó una decisión inédita y le cambio el nombre, el SUV ahora se llama: Alfa Romeo Junior. El nuevo nombre viene también de la elección de la gente, la marca italiana suele involucrar a sus seguidores en las elecciones de sus nombres y así había sucedido con “Milano” y “Junior” había sido otro de los posibles nombres para este nuevo modelo, algo que finalmente sucedió.

Alfa Romeo Junior

Hablando sobre el vehículo, es un SUV compacto, que tendrá versiones electrificadas, una novedad total en la marca. Además, es el primer modelo de Alfa en ser producido fuera de Italia, con su fabricación confirmada en Polonia, en la misma planta dónde se producen el Jeep Avenger y el Fiat 600, ambos modelos 100% eléctricos también.

alfa-romeo-milano3.jpg El interior del Alfa Romeo Junior.

El CEO de Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, se pronunció al respecto e intentó restarle importancia a un asunto que, sin dudas, llamó la atención: “Somos perfectamente conscientes de que este momento quedará grabado en la historia de la marca. Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es un momento emocionante. La elección del nombre Junior es completamente natural, ya que está fuertemente ligado a la historia de la marca y ha estado entre nuestros favoritos y entre los favoritos del público desde el principio.”



alfa-romeo-milano2.jpg Cuenta con versiones híbridas y eléctricas.

Para finalizar, dejó en claro que según ellos no estaban obligados a cambiar el nombre pero lo hicieron para evitar posibles problemas: “decidimos cambiar el nombre, aunque sabemos que no estamos obligados a hacerlo, porque queremos preservar la emoción positiva que siempre han generado nuestros productos y evitar cualquier tipo de controversia. La atención que hemos recibido hacia nuestro nuevo compacto deportivo en los últimos días es bastante emocionante, ya que tuvimos un número sin precedentes de visitas al configurador en línea, lo que provocó que el sitio web colapsara durante un par de horas".