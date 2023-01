Verano 2023: 4 playas para visitar en Mar del Plata

Playa Grande

También es el nombre del barrio donde se ubica esta playa marplatense. Es una de las preferidas de los jóvenes, donde se puede escuchar música. Es para estar relax tomando mates o tragos. Playa Grande es uno de los sitios más tradicionales y emblemáticos que encontrarás en la ciudad de Mar del Plata. Ubicada cerca del Golf Club y el barrio Los Troncos, en una zona residencial. Siempre fue una de las playas predilectas de los marplatenses debido a la extensión de su costa y la facilidad de acceso. Conviven una gran infraestructura turística que incluye comercios, restaurantes y boliches e importantes balnearios privados y lugares públicos.

Playa Luna Roja

Queda yendo para Chapadmalal, partido de General Pueyrredón, pasando las playas del sur y cerca de los acantilados. El balneario de playa Luna Roja es hermoso. Pero los acantilados se llevan el protagonismo.

Este sitio de la Costa Atlántica se volvió popular en las redes sociales por sus increíbles playas de aguas turquesas que se asemejan al Caribe. Está a 13 kilómetros de Mar del Plata, para quienes están en vehículo es una parada opcional para realizar ya que les queda a tan sólo 40 minutos.

Playas Del Sur

Son playas enormes donde el mar no está encima, para los amantes de ese tipo de playa. Estas playas se encuentras al sur del faro, son de mar abierto rodeadas de barrancas y acantilados y zonas arboladas. En las playas del sur se encuentran los balnearios más sofisticados y los sitios de moda. Los paradores ofrecen comidas y tragos. Los jóvenes son los que más buscan a estas playas. Muchos balnearios se encuentras auspiciados por importantes marcas y se realizan diferentes espectáculos como recitales, campeonatos de fútbol, etc. Cuando termina el día te podés quedar en los after beach de Playas del sur y seguir con tu relax en las noches de verano.

Cuatro locaciones ideales, pero completamente diferentes entre sí.