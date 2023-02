Caos en CABA: Unidad Piquetera realiza un nuevo corte frente al Ministerio de Desarrollo Social

A una semana de las manifestaciones en más de 130 puntos del país , agrupaciones de izquierda pertenecientes a Unidad Piquetera (UP) realizan este martes una nueva "movilización y acampe" frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social , en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde reclamarán por las suspensiones y bajas en el programa Potenciar Trabajo, entre otras demandas.

Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, enumeró las demandas de la UP: "Hay varios temas pendientes, entre ellos, por las personas que fueron suspendidas del programa Potenciar Trabajo de manera injusta, tenemos reclamos en lo que hace a la entrega de alimentos, estamos a 14 de febrero y no tenemos cronograma de entrega de los alimentos para los comedores".

"Además, sigue habiendo demoras para la entrega de materiales y herramientas para los emprendimientos productivos", explicó.

La izquierdista Unidad Piquetera está también integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, fracciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

Además, forman parte de UP la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.

El cuestionamiento de Victoria Tolosa Paz

El martes de la semana pasada, ante la protesta de UP, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, había rechazado sus planteos. "Esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada, se resuelve validado la identidad. No pueden explicar dónde están los 6000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación, ¿dónde están?", se preguntó al ministra.

"Tenemos los brazos bien abiertos para validarles la identidad, esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada de la Argentina en una marcha con estos calores, poniendo en riesgo la salud de adultos mayores, de niños y niñas; esto se resuelve trayendo a la gente a validar su identidad", agregó.

Según señalaron desde la cartera de Desarrollo Social, los puntos presenciales de Validación Digital para seguir cobrando el Potenciar Trabajo funcionan en los CDRs (Centros de Referencia). Se trata de 56 locales de gestión que están ubicados en diferentes puntos del país.

Los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación cuentan con la instancia "validación fuera de plazo" que será evaluada por la Secretaría de Economía Social y, al día de la fecha, 21.962 personas ya hicieron el reclamo, precisaron desde el Ministerio.