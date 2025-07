Tragedia: un muerto y cinco heridos en Entre Ríos por un triple choque frontal

Triple choque Entre Ríos Un triple choque frontal dejó un muerto y cinco heridos en Entre Ríos. Diario Junio

En tanto, el conductor de la Sandero, que fue identificado como Gianfranco, sufrió un traumatismo de tórax y abdomen, una luxación en la cadera y diferentes lesiones en su rostro. Mientras se encuentra internado, permanece con custodia policial acusado de los delitos de "homicidio culposo y lesiones graves en accidente de tránsito". También una joven que viajaba en el vehículo fue asistida por un grupo de médicos, aunque sufrió unas lesiones leves.

Por su parte, la bebé, que se trasladaba en el Corsa fue intubada en un hospital luego de sufrir heridas graves en su cabeza, mientras que dos mujeres también recibieron asistencia luego de sufrir fuertes golpes.

Una joven argentina murió en un trágico accidente en Costa Rica

La muerte de una joven argentina de 29 años, que falleció tras un accidente en moto en Santa Teresa de Cóbano, generó conmoción en Costa Rica. Maia Esteban, oriunda de Necochea, había decidido instalarse en ese paraíso centroamericano en 2019 y había encontrado allí su hogar. El siniestro ocurrió cuando regresaba de despedir a una amiga que viajaba a Australia.

Según informaron sus familiares a medios locales, Maia viajaba sola hasta su casa cuando perdió el control de la moto, se cayó y golpeó la cabeza con la calle. Detrás de ella viajaban sus amigos, quienes se dieron cuenta de la situación, pudieron asistirla y llevarla al hospital de inmediato.

"Yo iba siguiendo la ambulancia. En todo el viaje estuvo estable, delicada pero estable. No hubo agonía, no hubo sufrimiento. Simplemente quedo inconsciente por el golpe y aguanto hasta llegar al último hospital. Allí, 20 minutos de hacer el ingreso, no tuvo más signos vitales", expresó una de sus amigas para La Nación.

La joven vivía en Costa Rica desde hace cuatro años, en sus redes sociales publicaba regularmente fotos de su vida en el paraíso. "Gracias a mis amigas que son mi familia, por explotarme el corazón, el alma, por llenarme de vida, alegría y felicidad", escribió debajo de un carrusel con varias fotografías de la playa y sus amigas.