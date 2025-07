La pareja de Nahuel Gallo reveló dónde está detenido en Venezuela y pidió que el Gobierno presione

Respecto a la situación judicial de Gallo sigue completamente en la sombra. “Nahuel no tiene una causa penal abierta, no fue presentado ante ningún tribunal y no hay ningún tipo de expediente que justifique su detención. Así no puede tener ni defensa privada ni contacto con su familia”, indicó en Radio RIvadavia.

La información que tiene sobre su paradero, contó, proviene de otro ciudadano que fue liberado recientemente y aseguró haber compartido prisión con Gallo. “Me dijo que está fuerte, aunque muy nervioso y preocupado por mí y por nuestro hijo, Víctor. Todo lo que sé es porque alguien me lo contó; el gobierno venezolano no informó absolutamente nada”, detalló.

Gómez indicó que ya son más de 210 días sin contacto real con su pareja: “Esto es un crimen de lesa humanidad. Nahuel no está preso, está desaparecido, y eso lo cambia todo”, afirmó, visiblemente angustiada.

Nahuel gallo 2.jpeg

Sobre el viaje que terminó en detención, explicó que Gallo viajó a Venezuela en diciembre de 2024 para reencontrarse con ella, que había ido a visitar a su madre tras varios años sin verla. “No pudo venir antes por las elecciones, y cuando finalmente conseguimos pasajes, tuvo que hacer escala por Colombia, cruzar por Cúcuta y seguir por tierra”, recordó.

A nivel legal, dice que ya agotaron todas las vías posibles. “Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, aseguró. Incluso mencionó que el Alto Comisionado de la ONU denunció casos similares en Venezuela hace pocas semanas. Aun así, las respuestas concretas siguen sin llegar.

Por último, la esposa del gendarme reconoció que el Gobierno argentino, a través de la diplomacia, está actuando. Pero pidió que se intensifique la presión. “Sé que están haciendo todo lo posible, pero ahora necesitamos que realmente presionen. No se trata solo de Nahuel: hay otros detenidos de distintas nacionalidades. Lo más doloroso es el silencio internacional. La indiferencia también duele”, concluyó.