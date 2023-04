Otra vez patovicas: un joven sufrió una golpiza en un boliche de Núñez

El joven utilizó su cuenta de Twitter para expresar su angustia y bronca por el ataque: "Voy a contarles lo que me pasó el finde pasado 25/03 en el boliche Velvet y escracharlos públicamente: estaba con mis amigos en la pista bailando (como cualquier persona que sale a bailar) a lo que pasa un patovica por enfrente mío y me choca, me quedo mirándolo", describió el usuario alvi@alvaroetche.

https://twitter.com/alvaroetche/status/1642670862305316865 y acá dejo la cara del violento de mierda (es el que apunta con el laser) pic.twitter.com/pD8wBFd0Ji — alvi (@alvaroetche) April 2, 2023

El joven siguió: "porque no sabía como reaccionar y me empieza a decir ´qué pasa? querés ir para afuera? Vamos afuera´ a lo que decidió agarrarme del cuello y empezar a cagarme a trompadas como un enfermo hasta hacerme perder la conciencia, desfigurarme la cara y dejarme internado".

Todo fue registrado con un teléfono celular minutos después del ataque donde se ve a la víctima escupiendo sangre en la vereda, mientras tres de sus amigos intentaban hablar en buenos términos con los hombres de seguridad privada, pero sin mayores resultados. Además, se escucha “¡Tómensela!”, del presunto agresor de Álvaro. “Tengo todos los datos del patovica, nombre, apellido y DNI, pero no los puedo publicar, me estaría arriesgando a una denuncia”, remarcó la víctima.

En la investigación intervino la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del doctor Norberto Alejandro Brotto, quien inició actuaciones por “averiguación de lesiones", luego de que el personal de la Comisaría Vecinal 13B se trasladó al boliche, en Avenida Cabildo 3.200 y constató la agresión que sufrió el joven de 19 años. Además, estuvo el servicio del SAME para la primera asistencia médica y luego se trasladó a Etcheverría a un centro de salud cercano.

Contra la Policía de la Ciudad: "Me revolearon desmayado y no fueron capaces de actuar"

Álvaro criticó el desempeño de los efectivos de la Policía de la Ciudad que estaban en un patrullero estacionado frente al boliche Velvet la noche del ataque. “La policía se estaba rascando, ni fueron capaces de venir a asistirme o hacerle algo al patovica. Ellos vieron cómo me tiraban inconsciente afuera del boliche. Me revolearon desmayado”, denunció el joven ante la televisión.

En este sentido, Etcheverría describió la falta de atención de los agentes: “No fueron capaces de actuar en el momento contra el patovica, esperaron a que me pare y recién ahí se dignaron a hacer su trabajo”.