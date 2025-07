"Mi ex me cagó con la novia del hermano": la historia de una joven que se hizo viral

Cuando parece no haber una historia que siga teniendo impacto y sorpresa, la usuaria de TikTok @guadafortunatti llegó con el chisme más caliente de la red social. "Mi ex me cagó con la novia del hermano . Nadie sabe y creo que se van a enterar por este video. Pido perdón en nombre de ser la vocera del pueblo", comenzó su descargo la joven.

En primer lugar, puso en contexto a sus seguidores sobre la situación: "Yo salía con mi ex, por el que lloré, por el del contacto cero. Rebobinemos a la etapa anterior, yo estaba saliendo con mi novio y estaba bastante insegura. Y dije: 'Hay algo que no me cierra'. Y si vos no me lo decís, yo voy a buscar mis propios medios para descubrirlo".