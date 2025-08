Andrés Malamud en Inteligencia Artesanal: "En el mundo, Milei es un rockstar"

"Milei es un rockstar, nos guste o no. Yo escucho hablar de Milei en vuelos intraeuropeos. Cuando vas de una capital europea a otra, hay gente que comenta. Esa gente habla bien de él, pero tiene tanto atractivo como resistencia", sostuvo el politólogo de 57 años.

"La derecha lo ama, la izquierda lo odia. Todavía no lo leen bien. Lo asocian con Bolsonaro, con Trump, con Bukele. Para mucha gente Milei es cool. Con lo que lo asocian menos es con Argentina. Por lo menos a la hora de traer las inversiones. Él es un rockstar, pero Argentina es Argentina. No importa quién esté gobernando", agregó Malamud.

Nacido en Olavarría, Malamud es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Vive en Lisboa, capital de Portugal, desde donde observa la realidad argentina y sus dificultades económicas.

Malamud remarca que, a pesar de que Milei se haya vendido como experto en crecimiento con o sin dinero, "necesita plata para hacer las reformas" que pretende llevar adelante.

"El primer año consiguió con el blanqueo. El segundo con el FMI. Y todavía no terminó y ya se quedó sin. El Fondo le sigue dando, aunque incumpla. El plan canuto es la tercera tentativa y no le está saliendo bien. Que los argentinos que tenemos dólares en el colchón los pongamos en la economía. Pero no hay incentivos reales", subrayó el politólogo.