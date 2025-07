Una joven se tiró al agua y no se dio cuenta que se estaba bañando en caca

La influencer quiso disfrutar del mar y compartir el momento con sus seguidores. Aunque ella estaba feliz y no notó nada raro, luego se enteró de que había nadado en aguas residuales.

La joven no se dio cuenta de lo que había pasado hasta varias horas después.

La influencer sudafricana Michelle Sky Hayward se hizo viral a nivel mundial, pero seguramente no por las razones que ella esperaba. La joven, que suele compartir contenido de deportes y actividades al aire libre, subió un video nadando en el mar y no se dio cuenta de que se estaba bañando en caca.

Michelle le mostró a sus seguidores una playa de Ciudad del Cabo que, según contó, es uno de sus lugares favoritos para nadar. Allí pasó un rato en el agua y jugó con una gran cantidad de espuma. "Me estoy divirtiendo tanto que ni siquiera siento el frío. Está salado", comentó cuando un poco la golpeó en la cara.

Sin embargo, sus seguidores no tardaron en advertirle que eso no era espuma marina sino aguas residuales, es decir, desperdicios que provenían de una tubería de desagüe cercana y habían contaminado el mar. Las imágenes se viralizaron y llegaron a medios de comunicación de todo el mundo.

Días después, Michelle publicó un nuevo video para responder las preguntas de sus seguidores y llevar tranquilidad a quienes se habían preocupado por su salud. "No estoy enferma ni nada por el estilo. Soy de Sudáfrica, nado por lo menos una vez a la semana. Siempre estoy en el océano", explicó.

Respecto al estado del agua, contó que no olió "nada" cuando se metió en el mar, pero notó que "estaba más turbia y con más espuma de lo normal". "Como si fuera un baño de burbujas, pero no algo que me pareciera peligroso", describió.

La Universidad de Western Cape ya había alertado en abril sobre altos niveles de contaminación en varias playas de Ciudad del Cabo, según informó The Guardian. Al mismo tiempo, habitantes de la zona argumentaron que no se trataba de aguas residuales, sino del color natural del agua en esta época del año.

El video de la joven que se bañó en agua sucia