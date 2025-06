¿Llega El Niño? El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que anticipa lluvias y suba de temperaturas

Según el último informe del organismo, "de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre mayo-junio-julio de 2025 hay 83% de probabilidad de que las condiciones sean neutrales" para el fenómeno de El Niño, que no será significativo para el país y no condicionará el clima.

Para los próximos meses, es más probable que las temperaturas sean superiores a lo normal en la Patagonia, y normales o superiores a lo normal sobre el norte del Litoral, la región del NOA, Cuyo, La Pampa y Buenos Aires.

En cuanto a las precipitaciones, hay una mayor probabilidad de que sean superiores a lo normal en el sur del Litoral, y normales o superiores a lo normal en el este de Salta, centro-oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis y este de Buenos Aires.

Pronóstico trimestral SMN junio-julio-agosto 2025 SMN

El SMN aclaró que este informe no implica que no pueda haber eventos de lluvia, incluso algunos localmente intensos, en otras regiones del país. Esto se debe a que los fenómenos de alto impacto no pueden ser previstos a escala trimestral, por lo que es necesario consultar el pronóstico diario y semanal.

"Las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del 'tiempo' que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración", explicó el organismo.