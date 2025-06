Cambio drástico del pronóstico: vuelven las lluvias y continúa el frío en Buenos Aires

El SMN aclaró que esta área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada en zonas más elevadas.

Clima en el AMBA El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA. Redes Sociales

En la provincia de Neuquén, las zonas bajo alerta son Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar , Sur de Aluminé y Los Lagos. Mientras que para Río Negro, las regiones más afectadas serán Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó. En Chubut, será la zona de Cordillera de Cushamen.

En medio de unas semanas con bajas temperaturas y tormentas, que se dieron desde el inicio de mayo, el SMN también aclaró que para este período no se prevé la llegada del fenómeno meteorológico de El Niño o La Niña, ya que "hay un 73% de probabilidad de que sigamos con condiciones neutrales al menos hasta agosto… y posiblemente hasta fin de año".

¿Llega El Niño? El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que anticipa lluvias y suba de temperaturas

Según el último informe del organismo, "de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre mayo-junio-julio de 2025 hay 83% de probabilidad de que las condiciones sean neutrales" para el fenómeno de El Niño, que no será significativo para el país y no condicionará el clima.

Para los próximos meses, es más probable que las temperaturas sean superiores a lo normal en la Patagonia, y normales o superiores a lo normal sobre el norte del Litoral, la región del NOA, Cuyo, La Pampa y Buenos Aires.

En cuanto a las precipitaciones, hay una mayor probabilidad de que sean superiores a lo normal en el sur del Litoral, y normales o superiores a lo normal en el este de Salta, centro-oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis y este de Buenos Aires.

Pronóstico trimestral SMN junio-julio-agosto 2025 SMN

El SMN aclaró que este informe no implica que no pueda haber eventos de lluvia, incluso algunos localmente intensos, en otras regiones del país. Esto se debe a que los fenómenos de alto impacto no pueden ser previstos a escala trimestral, por lo que es necesario consultar el pronóstico diario y semanal.

"Las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del 'tiempo' que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración", explicó el organismo.