Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias: rige una alerta amarilla para varias localidades de Argentina

#Lluvia

10-15 mm



#Viento

35-50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h



Más información y recomendaciones: https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/NWETHgLmxu — SMN Argentina (@SMN_Argentina) May 30, 2025

Mientras que Tierra del Fuego se encuentra bajo alerta por lluvias, principalmente sobre Zona no costera de Río Grande - Zona no costera de Ushuaia. El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada en zonas más elevadas.

¿Cómo estará el tiempo en CABA?

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para el fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los próximos se esperan días soleados con algunas nubes, pero sin probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas mínimas rondarán entre los 5 y 7 grados, aunque las máximas se mantendrán entre los 15 a 16 grados.