El SMN adelantó cómo será el invierno 2025: pronóstico del tiempo, lluvias y temperaturas

El SMN aclaró que el pronóstico trimestral indica las probabilidades previstas para cada categoría (superior, normal e inferior) en cada región señalada, pero no proporciona valores específicos de las variables pronosticadas ni su variabilidad a lo largo del trimestre.

Por ejemplo, si para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación en la categoría inferior, esto no significa que no puedan ocurrir eventos de lluvia o que algunos de ellos no puedan ser localmente intensos.

Por esta razón, se recomendaron consultar tanto el pronóstico diario como la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.

Invierno 2025 en Argentina: pronóstico de precipitaciones y temperatura

Para el trimestre junio-julio-agosto 2025, se espera una mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación en las siguientes categorías:

Superior a la normal: en el sur del Litoral.

Normal o Superior a la normal: en el este de Salta, centro-oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis y este de Buenos Aires.

Normal: en Corrientes, este de Formosa, este de Chaco, sur de Misiones y extremo sur de Patagonia.

Normal o Inferior a la normal: en el este de Patagonia.

Inferior a la normal: hacia el sur de Cuyo y noroeste de Patagonia.

Relacionado con las precipitaciones, el SMN aclaró que "esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. Se espera que continúen predominando las oscilaciones de menor escala (subestacionales y sinópticas)".

En cuanto a la temperatura media, se prevé:

Superior a la normal: en la región de Patagonia.

Normal o Superior a la normal: en el norte del Litoral, región del NOA, Cuyo, La Pampa y Buenos Aires.

Normal: en el este de Salta, centro-oeste de Chaco y Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, este de San Luis y sur del Litoral.

Desde el SMN añadieron que "esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. Dada la época del año sumado a la influencia de forzantes de menor escala, no se pueden descartar variaciones de corto plazo que puedan provocar temperaturas extremadamente bajas".

