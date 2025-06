Sesión en Diputados, en vivo: se debate moratoria previsional, bono a jubilados y emergencia en discapacidad

Live Blog Post

Guillermo Francos advirtió que el Ejecutivo vetará modificaciones en el régimen previsional

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que si en el Congreso se aprueban los anunciados proyectos de reforma previsional o sobre mejoras en los subsidios a la discapacidad, el Poder Ejecutivo “los va a vetar” porque “no están los recursos” para afrontar esos nuevos gastos.

“No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”, aseguró en declaraciones radiales.