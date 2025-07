¿Éxodo en Inter Miami? Como con Messi, hay dudas de que este crack continúe en el club

Se trata del delantero Luis Suárez, quien según Diario AS tiene prácticamente decidido irse de Las Garzas a fin de año. Por el momento, el uruguayo estaría barajando dos posibilidades: retirarse del fútbol profesional o volver a su país para jugar en algún equipo local.

Son varios los factores que influyen en esta decisión. Por un lado, a sus 38 años, Suárez cobra un importante salario que el Inter Miami preferiría invertir en figuras más jóvenes que encabecen una renovación. Y, por otro, las lesiones y cuestiones físicas complican su desempeño en el día a día.

"El que habla es mi cuerpo y el dolor que siento en el día a día es mucho", reveló a El País en 2023. "Necesito descansar, disfrutar de la familia y el destino sabrá dónde me tocará en un futuro. Si voy a un club es para ganar; si no, me retiraría. Uno es cabeza dura. Quiere seguir disfrutando", afirmó.

Según AS, solo una sorpresa de último momento haría que Suárez siga en Miami la próxima temporada. Su contrato vence en diciembre y, por como están las cosas, es muy poco probable que lo renueve. Sin embargo, tendría un objetivo claro para el segundo semestre: ganar un título local con el club.

Los números de Luis Suárez en Inter Miami

Luis Suárez llegó al Inter Miami en diciembre de 2023 procedente de Gremio. Su amistad con Lionel Messi fue clave para concretar el traspaso. Desde ese momento, jugó 62 partidos, anotó 34 goles y aportó 22 asistencias. Es el segundo máximo anotador histórico del club, solo superado por la "Pulga". En 2024 ganó su primer título con el club: el MLS Supporters Shield.