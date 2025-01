La desilusión de una puertorriqueña al contar su experiencia en Mar del Plata: no le gustó ni un poco.

Sofía relató que su principal sorpresa fue la temperatura del agua, que consideró “congelada” en comparación con la tibieza del mar del Caribe. “La playa está congelada”, afirmó, y dejó en claro su incomodidad con el clima marplatense. A pesar de haber planeado unas vacaciones en La Feliz, la joven no pudo evitar la sensación de frío que la acompañó durante su estadía: “Obviamente ni hablar de la noche... la noche para mí es un día de invierno, ¡me muero del frío!”.

El video de la puertorriqueña hablando sobre Mar del Plata

Otro de los puntos que más desconcertó a Sofía fue la vestimenta que debía utilizar para la ocasión. “Si me compro ropa linda va a ser para ponérmela dos minutos. Cuando me siente en la arena al frente del mar, me va a venir todo el viento y me voy a morir del frío”, se quejó, visibilizando su dilema sobre cómo disfrutar de la playa bajo esas condiciones.

El video provocó diversas reacciones de los usuarios, muchos de los cuales le dijeron a la joven que las condiciones climáticas en Argentina son muy diferentes a las de su isla. “No esperes que Argentina sea igual que Puerto Rico, allá es clima tropical, verano todo el año, acá nuestro clima es muy variado y tenemos las 4 estaciones”, comentó uno de los usuarios.