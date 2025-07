Víctor Díaz, el peón que se hizo viral tras ser echado de su trabajo por hacer videos: "Le pedí permiso dos veces"

El hombre llevaba 10 años trabajando como encargado de la hacienda en un campo de San Vicente, pero a fines de junio su jefe lo desvinculó. "Me echó por hacer videos, dijo. No tiene mucho sentido, pero me llamó a la oficina el viernes y al toque me dijo: 'Hasta acá llegamos'. Me echó nomás", contó en Argentina en Vivo por C5N.

"Ahí me enteré que estaba en negro hace 10 años", reveló. Díaz contó que "después, en la carta de despido", su patrón argumentó "que está la empresa en quiebra", pero la explicación que recibió en la reunión fue que "ofendía a mucha gente, a los ingenieros y encargados con mis videos".

"Le llegaron a mi patrón mis videos y yo le dije: 'Si me decís que no los haga, yo te respeto, porque es tu campo'. 'No, no pasa nada. Mientras cumplas el horario de trabajo, hacelos', me dijo. Yo le pedí permiso, dos veces encima", remarcó. Tras la viralización, el peón llegó a un millón de seguidores en Instagram y TikTok.

Se llama Victor Díaz era peón de un campo en San Vicente más de 10 años trabajando y lo echaron porque se empezó hacer viral con sus videos divertidos y se notaba que estaba en negro y lo explotaban.



Lo que conmovió a todos en redes sociales fue verlo llorando mientras se despedía de Manchita, la perra que siempre lo acompañaba en su trabajo. "Está en el campo, por el momento, porque todavía no encontré un lugar para llevarla. Si mi patrón me la quiere dar, la voy a traer. Hace dos años que la tengo, porque la tiraron enfrente del campo donde trabajaba y yo la rescaté. De ahí, no me dejó más", afirmó.

Díaz, que nació en Paraguay pero lleva 14 años trabajando en Argentina, está viviendo en la casa de su novia, en Ezeiza. "Tengo montones de propuestas, pero no de campo. De albañil, jardinero, de todo. Yo me defiendo, al trabajo no le tengo miedo", sostuvo.

Después de que se viralizara el video, el Ministerio de Trabajo bonaerense informó que llevó adelante una inspección en el campo y constató "graves irregularidades" como "cables expuestos, falta de entrega de elementos de protección personal y falta de condiciones higiénicas en el puesto de trabajo y en la vivienda". "Se intimó al empleador a regularizar la relación laboral y adecuar las condiciones de salud y seguridad", añadió.