José Edelstein, del legado de Albert Einstein y la Teoría de la Relatividad al GPS

El tema del "el legado" es algo que estuvo muy presente durante los días que se realizaron actividades, no solo en Buenos Aires, sino también en Córdoba. "La decisión de invitar gente de afuera, incluso un familiar directo. Estaba presente el tema del legado, de Einstein a nuestros días y también, la necesidad mía de dejar un legado", sentenció.

"Hacer algo grande implicaba también dejar una marca", reflexionó Eldestein, cuyo fin no solo era marcar este aniversario, sino también que las personas que estén interesadas en participar puedan conocer a Einstein no solo como científico sino también como humanista y defensor de aquellos que no tienen voz.

La tanda de charlas y eventos se realizó casi en paralelo a como fue la agenda que mantuvo Einstein durante su visita al país, visitaron Córdoba, en el hotel Edén, por ejemplo, y Santa Fe, donde realizaron una parada en la Estación Rosario Norte antes conocida como Sunchales.

Einstein dio varias entrevistas cuando llegó al país, donde le preguntaron si la teoría de la Relatividad se podía explicar al público, a lo que él respondió rotundamente que no y, añadió que la Relatividad no iba a tener aplicaciones a futuro. Eldestien trae estas dos afirmaciones y las trató de refutar durante una de las charlas que dio en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

"Tratar de probar que no era cierto lo que él dijo. La Relatividad tuvo aplicaciones que generaron un valor económico, creo que sin exagerar de trillones de dólares, por ejemplo el GPS", afirmó el investigador. Si no fuera por la relatividad de Einstein no se podría utilizar el GPS.

Para que el GPS funcione, es necesario triangular la posición, tener tres distancias a puntos fijos. "Tenemos una red de satélites de modo tal que en cualquier lado de la tierra tengas tres al menos a la vista. Los satélites están enviando señales que yo con el aparatito del GPS la recibo", explicó Eldestein.

Sin embargo, si se compara el tiempo de la hora del reloj de un satélite con el de alguien en la tierra, va a estar más adelantado. "El reloj de un satélite se adelanta 38 millonésimas de segundo por día, pero la luz en 38 millonésimas de segundo recorre 11 kilómetros. Entonces el desajuste en la posición de la Tierra, si no se tiene en cuenta este efecto, sería de 11 kilómetros por día, por lo que el GPS no funcionaría", comentó.

Por lo que es importante corregir el software de los relojes de los satélites para que vayan al mismo ritmo que los relojes terrestres: "Tú reloj y el mío no transcurren igual. Es parecido porque estamos en la Tierra, es mínima, pero si vos como en Interestelar viajas a un agujero negro, vas a haber envejecido un día y quizás yo, ochenta años".