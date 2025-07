El ex participante de Gran Hermano sorprendió en redes sociales y abrió un debate entre sus seguidores.

La viralización del nuevo look de Nacho y sus consultas a los fans demostraron la fuerte conexión que mantiene con su comunidad después de Gran Hermano.

Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente, conocido por su paso por Gran Hermano , acumula más de un millón y medio de seguidores en Instagram, donde comparte no solo momentos de su día a día, sino también sus outfits urbanos y oversize que definen su estilo. Hasta ahora, su pelo largo era casi una marca registrada , imposible de ignorar para quienes seguían cada uno de sus pasos.

Sin embargo, a sus 23 años , decidió dar un giro rotundo a su imagen y se rapó completamente . “Sí, se viene el pelo largo”, ironizó en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con una selfie donde aparecía recostado, guiñando un ojo y completamente pelado. En pocas horas, la publicación se volvió viral en X, donde muchos usuarios celebraron su cambio de look y destacaron su frescura para animarse a algo distinto.

A las pocas horas, Nacho sumó una nueva publicación invitando a sus seguidores a participar de la decisión. “Bueno, después de lo de ayer me hicieron replantearme y es momento de tomar una decisión. ¿Pelo largo o rapado?", escribió junto a una caja de preguntas para que sus fans dejaran su opinión. La interacción mostró, una vez más, la cercanía que mantiene con su público tras salir del reality.

Nacho GH rapado Nacho Castañares sorprendió a sus más de un millón de seguidores al raparse por completo, generando debate y miles de comentarios sobre su cambio de imagen. @nachoo_cp

Qué dijo Coty Romero tras su separación con Nacho Castañares

Coty Romero, exparticipante del mismo reality y conocida por sus polémicas, habló en el stream “El Ejército de la mañana” sobre los verdaderos motivos de su ruptura con Nacho. Aunque la pareja intentó seguir junta en varias ocasiones, la influencer reconoció que las diferencias terminaron pesando más que el amor que sentían.

Según Coty, la relación se tornó difícil por los “muchos encontronazos” y la imposibilidad de coincidir: “Si seguíamos así, nos íbamos a terminar odiando”, explicó. Por eso también decidió alejarse del programa "Fuera de Joda" para no seguir compartiendo espacio laboral con su ex: “No quiero pasar otra vez por lo mismo, tengo que aprender”.

Coty Romero Nacho Castañares Gran Hermano Tras varios intentos por continuar juntos, Coty Romero reveló que decidió alejarse de Nacho para evitar que la relación terminara en malos términos. Captura Telefe

A pesar de todo, la correntina aseguró que conserva mucho cariño por Nacho y que la separación fue, en parte, para evitar que el desgaste emocional destruyera la amistad que habían construido antes de ser novios. Sobre los rumores de romance entre Nacho y Sabrina Cortez, otra ex Gran Hermano, Coty fue clara: “No me sorprendería, les pasaría por al lado y ya está”.