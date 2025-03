Ingeniero White: el agua no baja y los vecinos permanecen en las casas para evitar robos

El agua no descendió en la localidad.

La localidad de Ingeniero White , en la zona portuaria de Bahía Blanca , fue una de las más afectadas por el temporal que causó, al menos, 15 muertes y 1.400 evacuados . A dos días de la tormenta, el agua no descendió y un grupo de vecinos permanece en el lugar para cuidar las viviendas ante posibles robos .

" Es uno de los lugares más complicados, algunos lo describen como 'la zona cero'. No bajó el agua y los vecinos deben tener mucho cuidado en la calle por las bocas de tormenta", detalló el periodista Adrián Salonia desde el móvil de C5N en el lugar.

"Llovió lo que no tenía que llover. ¡Mucha agua en poco tiempo! Gran parte de White está afectado y nosotros estamos abocados a solucionar esto, tratando de destapar los desagües. Primero el agua llegó hasta el cordón y estábamos bien, pero de repente se inundó todo. Es que el agua de Bahía Blanca comenzó a llegar porque es la que termina en el mar. Entonces, al tener pocas salidas se tapó todo", describió el vecino Víctor Iglesias a La voz de la calle.

En tal sentido, el vecino aclaró que "hace dos días estamos sacando ramas" para que las bocas de tormenta puedan sacar el agua. "Tengo un hotel y un restaurante, que se inundó con un metro y medio de agua y se perdió todo. En el hotel tengo la gente arriba, pero no come porque no llega comida. Además, en el barrio se pudo quedar poca gente, que son los que tienen un primer piso, el resto se fue".

Por su parte, otra de las personas que habló con este medio fue Osmar, quien manifestó su bronca con la dirigencia: "¡Esto no se inunda así nomás! White está olvidado, hay mugre por todos lados. Los desagües están todos tapados. me da mucha bronca la precariedad y la falta de respuesta oficial ante la emergencia".

El temor de los vecinos a los robos en Ingeniero White

"Invitamos a la gente a que se queden en sus casas dado a la cantidad de robos que hemos tenido. Hoy saquearon la Cooperativo Obrera. Lamentablemente, hay personas que aprovechan la mala situación para hacer de las suyas y robar", denunció uno de los vecinos de Ingeniero White.

En la misma línea, los vecinos coincidieron en que tras la lluvia, aparece un gran temor entre los habitantes que se quedaron en la localidad, ubicada a 10 kilómetros de Bahía Blanca: "¡White está colapsado! Se están preocupando por la comida y el agua, más los evacuados, pero ahora hay que sacar el agua para que la gente pueda volver a su hogar y no nos roben a la noche".

Por su parte, Adrián le contó a C5N que le ingresó agua "hasta el pecho" y que pudo resguardar a su esposa y su perro. "La ayuda es ente los vecinos, tratando de que no nos roben. Nos quedamos en la casas para que no sufran ningún robo. Quedamos muy poquitos acá".