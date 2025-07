Martín Marinucci: "El Estado se tiene que hacer cargo de garantizar derechos".

En ese sentido, sostuvo: "Si no llevamos las herramientas a quienes no tienen, si no llevamos la concientización a quienes creen que nunca les va a pasar nada, no estamos haciendo mella con esta política pública".

"La diferencia entre el casco y no casco es la diferencia entre la vida y la muerte. Esa es la principal responsabilidad que tenemos. No estamos haciendo beneficencia, estamos entregando un derecho", concluyó.

Por su parte, Sanzio agradeció el trabajo para que "Baradero sea parte de la agenda de seguridad vial de la provincia de Buenos Aires". "Esta jornada tiene que ver con los objetivos que nos planteamos al inicio del año con el cuidado de la gente que transita todos los días la ciudad, es cuidar a nuestros vecinos", agregó.

Además de la entrega de cascos, bicicletas y credenciales para el Transporte público, los agentes del Ministerio brindaron una capacitación para concientizar a vecinas y vecinos. También se le hizo entrega de un alcoholímetro al intendente para consolidar el alcohol 0 al volante.