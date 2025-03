Temporal en Bahía Blanca: el intendente anunció que la recuperación costará más de $400 mil millones

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, pidió a la gente "no salir si no es imperativo" tras el temporal.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles , brindó una conferencia de prensa tras el desastre climático que azotó a la ciudad y causó al menos 15 muertes . Anunció que decretó 72 horas de duelo por las víctimas y lamentó que hay lugares, como el Canal Maldonado, que "ya no existen más como los conocimos" . "Estamos con ansiedad de poder terminar con estas situaciones de evacuación para poder destinar todos los recursos operativos a la distribución de la asistencia humanitaria", señaló, a la vez que adelantó que la recuperación costará más de $400 mil millones .

Escándalo cripto: "Sin Javier Milei, $LIBRA no habría alcanzado el volumen que tuvo"

"Quiero expresar el acompañamiento y las condolencias en este momento de tanto dolor para nosotros los bahienses. Acompañar a las familias, a sus víctimas. He decretado el estado de duelo por 72 horas", anunció.

Susbielles expresó que "la lluvia se hizo eterna". "Tuvimos rápidamente contacto, cuando se empezó a ver la magnitud de la catástrofe, con el Ministerio de Seguridad de la PBA y, por cercanía, el Ejército Argentino y la Armada. La tormenta nos aisló, porque rompió buena parte de los accesos a la ciudad", relató.

Embed - BAHÍA BLANCA: DESESPERADA BÚSQUEDA de dos HERMANAS de 1 y 5 años

"Al momento del desborde del canal Maldonado y el arroyo Napostá, toda la zona central de la ciudad quedó con muchísima agua. Es una hondonada. Vivimos situaciones de mucho dramatismo y fueron muchos de los fallecidos en ese sector. No solamente tuvimos un registro de más de 400 mm, casi el 70% de lo que llueve en un año en Bahía Blanca, sino que también esos canales son derivadores de todas las lluvias que se dieron en la región", precisó el funcionario, y aclaró que "el agua está bajando gradualmente".

"Bahía Blanca estuvo sin luz prácticamente toda la noche después del evento climático, y la Policía bonaerense y las fuerzas federales han patrullado muy intensamente. Hay un hospital de emergencia instalado en el playón del shopping de la Cooperativa Obrera. El Hospital Privado del Sur no está operativo, no tiene luz, con lo cual se va a derivar a los pacientes hacia este hospital", comunicó.

En el recuento de los efectos del temporal, indicó que "la ciudad ha sufrido daños viales muy graves que van a requerir de un trabajo con Vialidad Nacional para reactivar arterial vitales; el director de Vialidad me confirmó que están trayendo un puente desde Entre Ríos para poder recuperar la circulación por la Ruta 3" y lamentó que "el canal Maldonado como lo conocimos prácticamente no existe más; gran parte de los puentes se han destruido, y los que continúan, estamos chequeando su estabilidad".

Embed - Los CLUBES del FÚTBOL ARGENTINO lanzaron CAMPAÑAS de DONACIONES para BAHÍA BLANCA

"Tenemos restituido el 55% de la energía. EDES tiene 400 operarios trabajando en la calle. Están próximos a rehabilitar también las antenas de comunicaciones. Estamos con ansiedad de poder terminar con estas situaciones de evacuación para poder destinar todos los recursos operativos a la distribución de la asistencia humanitaria. Estamos trabajando ya en la desosbstrucción y limpieza de la ciudad. Tenemos más de 30 equipos trabajando en la calle y hemos empezado a colocar contenederos para ordenar la recolección", explicó, en cuanto a las tareas que se realizan actualmente.

"Esta ciudad, sus vecinos, es gente noble, trabajadora, respetuosa. Así como nos pusimos de pie aquel 16 de diciembre, en estos 15 meses, vamos a seguir trabajando para llegar a donde debemos llegar, con la asistencia que debemos llegar. Quiero agradecer porque la ciudadanía acompaña con paciencia, ayudándose vecino con vecino, y eso como intendente me hace estar sumamente orgulloso. Vamos a seguir trabajando con toda nuestra fuerza y nuestra energía. Sabemos del sufrimiento y el dolor. Asumimos nuestra responsabilidad como debemos hacerlo", manifestó Susbielles.

"Hay situaciones que se han dado por la falta de comunicación. Muchas veces tardamos en dar de baja esa solicitud. Como personas desaparecidas, tenemos a las dos niñas que está hecha la denuncia, y hay un registro visual de una situación que nos hace, lamentablemente, presumir un mal desenlace. Hoy en el sobrevuelo sobre General Daniel Cerri pudimos ver la camioneta de Andreani en el cauce, saliendo de la ruta. Creemos que puede haber más fallecidos, lamentablemente", deploró.

"A la vez, hay situaciones difíciles. Estuvimos evacuando un edificio porque entendemos que hay riesgo estructural. Pedimos que la gente no se desplace si no es imperativo. Tenemos un grupo de voluntarios que estamos contactando persona por persona para ver cuál es el número de gente que todavía no ubicó a sus familiares", detalló.

Embed - El TESTIMONIO de una VECINA de BAHÍA BLANCA: "NO tenemos AYUDA de NADIE"

Temporal en Bahía Blanca: Federico Susbielles anunció que la recuperación costará más de $400 mil millones

Según explicó Susbielles, de acuerdo a las primeras estimaciones serán necesarios "más de $400 mil millones" para reconstruir la ciudad tras el temporal que dejó "daños infinitos". También anticipó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof hará "un anuncio la semana que viene" respecto de los aportes económicos de la provincia.

Asimismo, el intendente manifestó que se enteró del aporte del gobierno nacional a través de las redes sociales, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que desde Nación se autorizó una ayuda de "$10 mil millones para reparar daños", lo que constituye el 2,5% del monto proyectado por el jefe comunal.

"En Bahía Blanca valoramos todos los acompañamientos. Es importante que estén presentes, que hayan venido los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri. Kicillof nos ha pedido un requerimiento de los daños estimados. Está trabajando en todo lo que es aporte económico para reconstruir", indicó Susbielles.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1898148149434192242&partner=&hide_thread=false Terrible lo que están viviendo los Bahienses. Toda nuestra solidaridad y apoyo en este difícil momento. El jefe de Gabinete @GAFrancosOk se comunicó con el intendente de Bahía Blanca quien le solicitó una ayuda económica de 10 mil millones de pesos para reparar daños, que ya… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 7, 2025

Al respecto, destacó que "el Banco Nación lanzó una tasa de crédito subsidiado y creo que el Provincia está trabajando en esa línea". Y consideró: "Tenemos que trabajar líneas de financiamiento internacional, la ciudad ha tenido dos golpes muy importantes", en relación también al temporal que sufrió la ciudad en diciembre de 2023.

Por otra parte, el intendente subrayó que Bahía Blanca es una ciudad que "le aporta mucho a la Argentina: es el séptimo complejo agroportuario del mundo y el quinto complejo petroquímico de América".

"Los bahienses hemos sido postergados por muchísimo tiempo, me parece importante lo que va a anunciar el gobernador Kicillof prontamente. Y confiamos en que el Gobierno nacional acompañe con la misma fuerza", expresó.