Fuerte temporal en Buenos Aires: más de 4.000 evacuados y una situación crítica en Zárate y Campana

La Agencia Federal de Emergencias informó el corte del Puente Zárate-Brazo Largo para evitar el tránsito hacia la Ruta 9, una de las más comprometidas por el avance del agua, como también de los caminos laterales que conectan con dicha ruta. En cuanto al transporte público, la Línea 194 de la empresa Metropol Buenos Aires-Zárate circula solamente hasta Campana debido al corte total de la Ruta 9 por inundaciones.

zarate

Zárate y Campana se encuentran entre las localidades más afectadas por el fenómeno climatológico. En la primera se reportaron hasta el momento uno 181 evacuados y en algunos barrios el agua alcanzó los dos metros de altura; mientras que en Campana la situación es crítica, con barrios anegados y cortes de energía.

Vecinos de ambas localidades relataron a C5N escenas dramáticas: personas refugiadas en terrazas bajo una intensa lluvia y tratando de salvar a sus mascotas con el agua hasta la cintura.

La difícil situación climática evidenció una vez más la solidaridad de los argentinos: decenas de vecinos y particulares se sumaron a las tareas de rescate y búsqueda de familiares desaparecidos, las cuales se realizan en gomones, lanchas y canoas. En tanto, clubes como Villa Dálmine, CADU y Puerto Nuevo abrieron las puertas de sus instalaciones para recibir a los damnificados por el temporal. La comunidad se moviliza para brindar asistencia y contención a las familias afectadas.

Inundación Campana

Otras localidades como Arrecifes, Escobar, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Moreno, Salto y Exaltación de la Cruz también se vieron muy afectadas. En los casos de Moreno y Salto, se reportaron cerca de 180 evacuados en ambos.

Las áreas afectadas forman parte del núcleo productivo agrícola de Argentina, por lo que existe preocupación por las severas consecuencias. Este nivel de precipitaciones podrían provocar nuevas demoras en la cosecha de, por ejemplo, soja y maíz, productos vitales para la economía del país.

Campana vista desde un dron

Provincia y Nación desplegaron operativos de asistencia

El gobernador Axel Kicillof informó que, pese al trágico escenario, hasta el momento no se registraron víctimas fatales, aunque pidió a la población "muchísima precaución, intentar no circular y no salir a la ruta" debido a que "todavía la situación es crítica". "Esto fue absolutamente extraordinario. El agua que cayó fue equivalente a la que cayó en Bahía y a la que cayó en La Plata, cuando fueron las grandes inundaciones", resaltó.

Desde la Provincia se enviaron 66 mil kilos de alimentos, 3.500 colchones, 3.500 frazadas, 5.000 bidones de agua y kits de limpieza a los distritos afectados.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, precisó que llovieron "más de 400 milímetros desde el viernes" y advirtió que, en base al pronóstico del SMN, las lluvias continuarán hasta que un frente frío desde el sur de la provincia barra todo, lo que podría generar "voladuras de techos y caídas de árboles o de tendido eléctrico".

En cuanto al sistema de salud, el ministro Nicolás Kreplak sostuvo que "está completamente operativo, con todos los hospitales funcionando con normalidad" y remarcó que "lo importante ahora es que la población se mantenga en lugares seguros y no se exponga a situaciones de riesgo".

kicillof conferencia

Por su parte, en representación del gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su preocupación por la evacuación de la Ruta 9, donde se registraron vehículos varados durante más de 12 horas, y destacó que se encuentra en la zona el subdirector de la Agencia Federal de Emergencias, Ignacio Cabello, coordinando el trabajo de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Además detalló que en la zona trabajan la brigada USAR de la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino y la Armada Argentina. Desde la Base Naval Zárate y el Batallón de Infantería de Marina Nº 3 se desplegaron 3 camiones, 3 vehículos ligeros, 1 ambulancia, 2 lanchas patrulleras, 3 botes neumáticos y 50 efectivos para brindar asistencia.

Desde la cartera de Defensa, detallaron que hay medios en reserva listos para intervenir como son "una cocina de campaña, una Marruá ambulancia, una Marruá de reconocimiento y otros 50 efectivos".

bullrich zarate

Horas decisivas: cuál es el pronóstico para las próximas horas

Para las próximas horas se esperan lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas, que afectarían a la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 distritos bonaerenses, las cuales podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, en:

Las localidades que se encuentran afectadas por el alerta son Vicente López, Tres de Febrero, Morón, La Matanza, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, San Isidro, San Miguel, Campana, Zárate, Pilar, Mercedes, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz.

Dentro del alerta general naranja vigente por estas horas para el centro y norte de la Provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo por la posibilidad de la caída de tormentas con granizo. La situación es crítica y se espera que las condiciones mejoren con la llegada del frente frío.