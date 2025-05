Javier Milei inicia un periplo electoral riesgoso para buscar hegemonía

JP Morgan destacó la salida del cepo: lo calificó de "exitoso" porque no hubo un salto inflacionario

No es un cisma que haga temblar los cimientos de las lealtades en el llamado triángulo de hierro pero sí pone en juego algo nodal para el futuro libertario. Milei y su entorno saben que deben conseguir músculo político porque el tiempo que le regaló el Fondo Monetario Internacional no va a durar mucho y que la estabilidad cambiaria más tarde o más temprano volverá a crujir. Y con ella, lo hará la inflación. El 3, 7 % de marzo, provocado por la dilación en el acuerdo con el FMI es insoslayable a la hora de recordar que el esquema de dólar pisado -más allá de destruir la economía real- no otorga tranquilidad duradera.