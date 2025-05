Gran Hermano prepara nuevos ingresos y se filtraron todos los nombres: quiénes son.

Tras la ceremonia de casamiento de Brian Alberto, el conductor explicó que algunos jugadores no volvían esa noche a la casa ya que regresarían más adelante. "Algunos, no sé cuántos, los que nos están hoy, van a entrar en la recta final a jugar", reveló generando la reacción de todos.

Acto seguido, Marina Calabró consultó si los que entren "tenían chances" de jugar en igualdad de condiciones que los 10 que continúan en competencia. "No, entran a acompañar. Entran a hacer campaña en la recta final con los últimos que queden. Ya se van a enterar de quiénes entran", contestó Del Moro.

Yanina Latorre adelantó quienes vuelven a GH

Aunque no quiso dar nombres, Yanina Latorre en simultáneo recurrió a X y reveló los detalles, opacando la sorpresa del conductor de Telefe. "La semana que viene entran 'sin jugar' varios ex a la casa. Tengo 2 nombres... ¿Los digo?", escribió la panelista de LAM, que luego aclaró: "Por eso hoy no entran al casamiento".

"No esperen a Chiara y Luciana hoy, entran la semana que viene. Parece que también entran la semana que viene Nano, Jenni y Martina. De nada".

De esta manera, la casa que este lunes se quedará con 9 competidores en carrera, sumará a otros por un tiempo para que los ayuden a hacer campaña.