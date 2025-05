Silvia Lospennato denuncia a La Libertad Avanza por la fake news sobre su candidatura:

La candidata a legisladora porteña por el PRO, Silvia Lospennato salió a cruzar al partido La Libertad Avanza y a los trolls libertarios que difundieron una fake news que bajaba su candidatura y se mostró con preocupación ante tamaña campaña sucia en plena veda electoral: "A los mentirosos y a los que no respetan las reglas se les gana con votos y con decencia" , expresó.

descargo silvia lospennato

Por su parte, la jefa de campaña del PRO, María Eugenia Vidal, también se pronunció contra la fake news en contra del PRO y confirmó que este domingo a primera hora presentará una denuncia a la Justicia Electoral de la Ciudad tras la viralización del video fake de Mauricio Macri, donde con Inteligencia Artificial llama falsamente a votar al candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni: "Es una violación a la Ley Electoral y un delito de usurpación de identidad", expresó.

"El video que está circulando es falso, la candidata del PRO, Silvia Lospennato no se bajó ni nadie la bajó. No se puede hacer a menos de 24 horas de una elección: postear un video con IA falso", aseguró la diputada nacional por el PRO. "No hay nada que justifique violar la ley, la Inteligencia Artificial es una herramienta increíble, pero también puede utilizarse maliciosamente", continuó Vidal en un space de la red social X.

Finalmente, concluyó: "Ha sido una campaña muy sucia, hasta han dicho que el Tribunal Electoral ya ha dado de baja la candidatura de Lospennato. Es todo mentira".

La denuncia que se presentará ante el Tribunal Electoral de la Ciudad