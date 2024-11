El Dipy se defendió ante la denuncia por abuso sexual y extorsión en su contra

El músico realizó su descargo y sugirió que la denunciante miente. "Me duele que haya chicas a las que quizás no les crean estas cosas", indicó. Además, aclaró cuál era su vínculo laboral durante su campaña a intendente de La Matanza: "Si yo tenía el puesto, iba a trabajar conmigo".

"Me duele porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo estas cosas y me duele por ellas y porque tengo dos hijos, padres y amigos. Me duele que haya chicas a las que quizás no les crean estas cosas", expresó en comunicación eltrece.

Luego remarcó que "en casi 26 años nunca tuve una denuncia así". "En el trabajo que yo hago con la música, conocemos a un montón de chicas y nunca tuve una denuncia de esta índole. Soy una persona pública, mediática, y cuando sucede algo así, muchos se esconden. Yo decidí salir a hablar", indicó.

"Ella me hizo el currículum cuando fui candidato a intendente en La Matanza y si yo tenía el puesto, iba a trabajar conmigo. Hablábamos, pero no éramos pareja ni nada, nos veíamos esporádicamente. Dice que la violé la primera vez que vino a mi casa, pero después vino una segunda y una tercera vez. Todos nos preguntamos por qué hizo esta denuncia. Creo que la hizo porque no consiguió el trabajo que le prometí", planteó El Dipy.

Embed El Dipy ROMPE EL SILENCIO tras la denuncia en su contra por VIOLENCIA SEXUAL



"Me duele mucho esta denuncia"

"Nunca tuve una denuncia de esta índole"

"Ante esta denuncia, doy la cara"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/AkJsGaEEZ2 — América TV (@AmericaTV) November 25, 2024

Por último, concluyó: "Hicimos una apelación. Yo soy una persona que no soy millonario, no puedo pagar un abogado. Me presenté para que me den un abogado en la defensoría. Me allanaron mi casa y buscaban armas y drogas. Me dieron vuelta la casa completa. Quiero que se haga justicia. Lamento muchísimo esto. No sé con qué fin hace esto. Estoy en manos de Dios".

La denuncia contra el cantante

De acuerdo al escrito de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°22 de la Ciudad de Buenos Aires, la denunciante, identificada como M.C.A.M., declaró haber conocido al cantante de cumbia en un bar el 25 de octubre de 2023

En la declaración, la joven aseguró que ese día el músico la contactó vía WhatsApp y la invitó al bar Hammer, ubicado en la calle Ayacucho, San Martín, PBA, donde tocaba como DJ. "Previo a esto, se había contactado conmigo agregándome a Instagram, empezamos a hablar y nos intercambiamos los teléfonos, continuando el diálogo por WhastApp. Ambos militábamos para el partido La Libertad Avanza", relató en la denuncia.

En dicho encuentro, la joven aseguró que el excandidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza, le insistió para consumir drogas, y si bien ella se negó, recordó que empezó a sentirse mareada: "Le dije al aludido que me iba a mi casa. No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo, porque la verdad es que no me suele causar ese efecto de mareo el fernet”.

Tras dicha situación, ambos fueron al departamento de “El Dipy” en el barrio porteño de Villa del Parque y tuvieron relaciones sexuales. Después de un mes de tener contacto frecuente, la muchacha indicó que empezó a notar “aspectos de su actitud que me parecieron violentos”, precisamente, a partir del día que Javier Milei ganó las elecciones.

“Creo que fue el 19 de noviembre de 2023, cuando estaba festejando en el bunker de LLA con mis amigos y él me empezó a llamarme constantemente y con mucha insistencia, a pesar de que no lo atendía. No había mucha señal en el lugar. Después me empezaron a llegar mensajes de él, preguntándome por qué no le respondía y me decía que me fuera del bunker para encontrarnos”, relató.