El Dipy fue denunciado por abuso sexual y extorsión: cómo sigue la causa

"Contó que lo conoció personalmente en octubre de 2023 en un boliche. Él le intenta dar droga y ella no quiere, pero sí tomó alcohol y se desvaneció. Consideró que tuvo relaciones sexuales, pero no se acuerda porque se quedó dormida porque le habrían dado una sustancia", explicó el comunicador en Argenzuela.

En tal sentido, Kablan remarcó que la presunta víctima describió "una secuencia de abusos y por eso habla de extorsión". Durante su exposición marcó: "Desde un lugar de superioridad y haciendo valer los contactos políticos que tiene, le decía que le iba a conseguir un trabajo oficial del Estado Nacional. Ella estaba en una situación vulnerable".

El especialista en asuntos policiales indicó, según el acta de la Fiscalía, el accionar del músico: "La obliga a ir en tres oportunidades a su departamento. En cada una de estas situaciones ,la abusa sexualmente o tiene relaciones sin su consentimiento. Lo hace desde 'te voy a conseguir laburo'. No le consigue trabajo y no la atiende".

La denuncia contra el cantante

De acuerdo al escrito de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°22 de la Ciudad de Buenos Aires, la denunciante, identificada como M.C.A.M., declaró haber conocido al cantante de cumbia en un bar el 25 de octubre de 2023

En la declaración, la joven aseguró que ese día el músico la contactó vía WhatsApp y la invitó al bar Hammer, ubicado en la calle Ayacucho, San Martín, PBA, donde tocaba como DJ. "Previo a esto, se había contactado conmigo agregándome a Instagram, empezamos a hablar y nos intercambiamos los teléfonos, continuando el diálogo por WhastApp. Ambos militábamos para el partido La Libertad Avanza", relató en la denuncia.

En dicho encuentro, la joven aseguró que el excandidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza, le insistió para consumir drogas, y si bien ella se negó, recordó que empezó a sentirse mareada: "Le dije al aludido que me iba a mi casa. No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo, porque la verdad es que no me suele causar ese efecto de mareo el fernet”.

Tras dicha situación, ambos fueron al departamento de “El Dipy” en el barrio porteño de Villa del Parque y tuvieron relaciones sexuales. Después de un mes de tener contacto frecuente, la muchacha indicó que empezó a notar “aspectos de su actitud que me parecieron violentos”, precisamente, a partir del día que Javier Milei ganó las elecciones.

“Creo que fue el 19 de noviembre de 2023, cuando estaba festejando en el bunker de LLA con mis amigos y él me empezó a llamarme constantemente y con mucha insistencia, a pesar de que no lo atendía. No había mucha señal en el lugar. Después me empezaron a llegar mensajes de él, preguntándome por qué no le respondía y me decía que me fuera del bunker para encontrarnos”, relató.