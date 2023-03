Director del ENRE: "La falta de inversiones provocó el colapso de Ededur"

"Hay una desidia por parte de la empresa a la hora de resolver en tiempo y forma las obligaciones contractuales para que la gente recupere rápidamente el servicio", agregó.

Luego Martello denunció que la empresa, a pesar de haber realizado feroces aumentos en los tarifazos del gobierno de Cambiemos, no realizó las inversiones necesarias para prestar un buen servicio. "Está claro que no han invertido aún cuando tuvieron aumentos tarifarios que rondan 2500%, sino, no estaríamos en esta situación", indicó.

"No estamos hablando de grandes obras. A Edesur le faltan hasta los cables. Tienen una demanda de 100 cables caídos en la actualidad y reponen 7 y medio por día. Ni siquiera reacción a los elementos básicos", explicó.

En las últimas horas, un informe del CEPA reveló que en la presidencia de Mauricio Macri, las tarifas de las cuatro principales distribuidoras (Edenor, Edesur, Edelap y Edea) aumentaron entre un 1.600 y un 2.100% mientras que las inversiones cayeron a la mitad respecto de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, bajando del 31% al 15% de la facturación.

La concesión de Edesur

Con respecto a la posibilidad de quitarle la concesión a Edesur, Martello manifestó que en el pliego del contrato de la empresa está establecido que si el monto de las sanciones llega al 20% de su facturación anual hay una causal de rescisión directa.

"Desde septiembre que asumí a la fecha ya le he impuesto 3700 millones de pesos de sanciones. Por eso le pido a la gente que no deje de hacer los reclamos porque son los que nos dan el pie para poder sancionarlos", manifestó.

Además comentó que en los próximos días desde el ENRE estarán elevando al Congreso un informe sobre la calidad del servicio para que sea la política tome una decisión al respecto. "Quedan 60 años de concesión y está claro que así no se puede seguir", puntualizó Martello.

A continuación, el director del ENRE advirtió que hay que realizar los procedimiento necesario para evitar que la justicia argentina o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) terminen fallando a favor de la empresa.

Consultado al respecto de que se debería hacer la empresa, Martello opinó que él instrumentaría un sistema de gestión público-privado como tiene Eletrobras en Brasil. "El Estado no puede estar ausente en un servicio esencial", completó.